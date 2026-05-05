Кристиан Браун взял на себя ответственность за вылет от «Миннесоты»: «Я сыграл недостаточно хорошо»

Кристиан Браун взял на себя ответственность за вылет «Денвера» от «Миннесоты» в первом раунде плей-офф.

«Я просто считаю себя лидером этой команды – тем, кто ведет за собой голосом. И когда мы играем плохо в целом, можно винить что угодно… Можно искать любые причины. Но я сыграл недостаточно хорошо и не подготовил команду должным образом к тяжелой серии.

Так что в следующий раз мы будем лучше. Я буду лучше. С нетерпением жду следующего года – тогда мы сможем ответить на этот вызов», – заявил 25-летний защитник «Наггетс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Denver Post
Он считает себя лидером этой команды? Ну и самомнение у паренька... Обычный ролевик, при этом не самый качественный.
Браун - качественный ролевик.
Да после травмы он не вернулся к той физической форме, в какой он был в прошлом сезоне. Но тут не только его вина. Как верно подметили комментаторы на "Взял мяч" - Браун в атаке самый зависимый от Йокича игрок Денвера. А Йокич в ПО явно просел, больше ошибаться стал. Да и в этом сезоне они вместе мало игр провели. В итоге у Брауна эффективность упала.
Надеюсь в следующем сезоне они еще проявят чемпионские амбиции.
Ты никакой не лидер, а как ролевик сыграл просто ужасно, а не "недостаточно хорошо"...
ДиВинченцо по сравнению с этим лидером просто Лэрри Бёрд
Готовься к обмену братик. Не умеет вести мяч, нет броска
Журналист «Клипперс» Джоуи Линн явно на что-то намекает:

«Когда Аарон Гордон был травмирован, Расселл Уэстбрук выходил в старте в 18 играх, где он набирал 18/7/7 при 52% с игры и 40% с трёхочковой дуги».

А Кристину Брауну летом выписали контракт 5х25.
Он просто пытается отвлечь внимание от лидеров. Прекрасный ролевик. Вся команда просела. Виноваты все.
На собрании команды попросили побыть паровозом
Залез в статистику, а у него, оказывается, в этой серии аж 43% трешек было, явно из-за относительно небольшого количества бросков (Мюррей бросил втрое больше). Тем не менее, сыграл слабо, на реддите болельщики Денвера в ужасе от его контракта и не понимают, чего с ним теперь делать. Удивительно плох был в защите, у Миннесоты защитники всю серию били рекорды результативности (Досунму, Шеннон). Одна надежда, что еще молодой, авось некоторые навыки улучшит.
Кто-то попутал и на телесуфлер вывел речь Йокича. В оригинале видно с каким удивленным выражением Крис читает этот текст
Ещё момент. Все говорят что Денвер дерьмо, Йокич переоценён, "поменять Дежонте на Моранта)))". Но в итоге Минисота была великолепна. Всё сыграли выше ожиданий. У Денвера всегда были варианты в концовках, но они всё запороли, лидеры запороли, которых разметала защита Миньки.
Денверу точечно усилится и идти в очередной поход.
«Денвер» готов обменять любого игрока за исключением Йокича, состав претерпит серьезные изменения (Чарания)
4 мая, 06:30
«Денвер» сохранит Адельмана на посту главного тренера и планирует продление контракта с Йокичем
3 мая, 21:21
«Денвер» расстался с Майклом Мэлоуном из-за опасений потерять Дэвида Адельмана (Бретт Сигел)
3 мая, 18:05
