Кристиан Браун взял на себя ответственность за вылет от «Миннесоты»: «Я сыграл недостаточно хорошо»
Кристиан Браун взял на себя ответственность за вылет «Денвера» от «Миннесоты» в первом раунде плей-офф.
«Я просто считаю себя лидером этой команды – тем, кто ведет за собой голосом. И когда мы играем плохо в целом, можно винить что угодно… Можно искать любые причины. Но я сыграл недостаточно хорошо и не подготовил команду должным образом к тяжелой серии.
Так что в следующий раз мы будем лучше. Я буду лучше. С нетерпением жду следующего года – тогда мы сможем ответить на этот вызов», – заявил 25-летний защитник «Наггетс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Denver Post
13 комментариев
Да после травмы он не вернулся к той физической форме, в какой он был в прошлом сезоне. Но тут не только его вина. Как верно подметили комментаторы на "Взял мяч" - Браун в атаке самый зависимый от Йокича игрок Денвера. А Йокич в ПО явно просел, больше ошибаться стал. Да и в этом сезоне они вместе мало игр провели. В итоге у Брауна эффективность упала.
Надеюсь в следующем сезоне они еще проявят чемпионские амбиции.
«Когда Аарон Гордон был травмирован, Расселл Уэстбрук выходил в старте в 18 играх, где он набирал 18/7/7 при 52% с игры и 40% с трёхочковой дуги».
А Кристину Брауну летом выписали контракт 5х25.
Денверу точечно усилится и идти в очередной поход.