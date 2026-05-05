Кристиан Браун взял на себя ответственность за вылет от «Миннесоты»: «Я сыграл недостаточно хорошо»

Кристиан Браун взял на себя ответственность за вылет «Денвера » от «Миннесоты» в первом раунде плей-офф.

«Я просто считаю себя лидером этой команды – тем, кто ведет за собой голосом. И когда мы играем плохо в целом, можно винить что угодно… Можно искать любые причины. Но я сыграл недостаточно хорошо и не подготовил команду должным образом к тяжелой серии.

Так что в следующий раз мы будем лучше. Я буду лучше. С нетерпением жду следующего года – тогда мы сможем ответить на этот вызов», – заявил 25-летний защитник «Наггетс».