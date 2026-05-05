Леброн Джеймс о 6-м матче с «Хьюстоном»: «Все сводилось к тому, кто сохранит хладнокровие»

Леброн Джеймс подробно рассказал о настрое команды и ключевых установках, с которыми он выходил шестой матч серии с «Хьюстоном».

«Они чувствовали, что являются более сильной командой, и что возвращение домой даст им преимущество. А для меня, как для лидера команды, все сводилось к тому, какая команда сохранит хладнокровие, останется собранной и будет четко выполнять свои установки.

И мой настрой перед шестым матчем был именно таким – вселить уверенность в ребят, дать им понять: мы здесь не случайно и можем закрыть серию, если сведем к минимуму ошибки в атаке и защите. И это был один из первых матчей во всей серии, где нам наконец удалось провести целостную игру от начала до конца», – поделился Джеймс в подкасте Mind the Game.

В итоге «Лейкерс» уверенно выиграли шестой матч со счетом 98:78.

Леброн Джеймс: «Я бы не поставил на то, что в 41 год буду вести команду и выиграю серию плей-офф»

Напомните деду, что он - Третья опция
Ответ arbuz82
Напомните деду, что он - Третья опция
Так напоминать некому - первая опция лечится, а вторая после травмы даже как четвертая. Уот так уот
Леброн Джеймс: «Я бы не поставил на то, что в 41 год буду вести команду и выиграю серию плей-офф»
5 мая, 14:14
Трэйси Макгрэйди: «Леброну придется повернуть время вспять, чтобы «Лейкерс» смогли конкурировать с «Оклахомой»
5 мая, 13:30
Гилджес-Александер о Джеймсе: «Один из лучших игроков за всю историю человечества. Конечно, он уже немного на спаде, но все еще очень и очень силен»
5 мая, 08:36
