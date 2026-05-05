Леброн Джеймс о 6-м матче с «Хьюстоном»: «Все сводилось к тому, кто сохранит хладнокровие»

Леброн о 6-м матче с «Рокетс»: Все сводилось к тому, кто сохранит хладнокровие.

Леброн Джеймс подробно рассказал о настрое команды и ключевых установках, с которыми он выходил шестой матч серии с «Хьюстоном ».

«Они чувствовали, что являются более сильной командой, и что возвращение домой даст им преимущество. А для меня, как для лидера команды, все сводилось к тому, какая команда сохранит хладнокровие, останется собранной и будет четко выполнять свои установки.

И мой настрой перед шестым матчем был именно таким – вселить уверенность в ребят, дать им понять: мы здесь не случайно и можем закрыть серию, если сведем к минимуму ошибки в атаке и защите. И это был один из первых матчей во всей серии, где нам наконец удалось провести целостную игру от начала до конца», – поделился Джеймс в подкасте Mind the Game.

В итоге «Лейкерс » уверенно выиграли шестой матч со счетом 98:78.

