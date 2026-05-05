  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода с поста гендиректора Евролиги
1

Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода с поста гендиректора Евролиги

Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода из Евролиги.

«Жальгирис» объявил об изменениях в структуре владения клубом: Паулюс Мотеюнас вернул себе контрольный пакет после ухода с поста генерального директора Евролиги.

Ранее, возглавив Евролигу, Мотеюнас был вынужден отказаться от своей доли в клубе во избежание конфликта интересов. Тогда его акции были временно переданы президенту «Жальгириса» Паулюсу Янкунасу.

Теперь, после завершения работы в Евролиге, он воспользовался предусмотренным соглашением правом и выкупил свою долю обратно. В результате Мотеюнас владеет 55% клуба, тогда как оставшиеся 45% принадлежат компании Tesonet.

При этом в клубе подчеркнули, что изменения в структуре собственности не повлияют на спортивную часть. Операционное управление по-прежнему останется за Янкунасом и спортивным директором Гедиминасом Навикаускасом.

Сам Мотеюнас продолжит работу в системе «Жальгириса» в роли директора Zalgiris Group, сосредоточившись на управлении более широкой структурой организации.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Жальгириса»
logoЖальгирис
Паулюс Мотеюнас
logoЕвролига
logoПаулюс Янкунас
Гедиминас Навикаускас
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Постановка лютая по-литовски. В Евролиге же верят, что выкупил назад долю любитель чирлидерш?)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жальгирис» предложил Йонасу Валанчюнасу двухлетний контракт с зарплатой в 2 миллиона евро
2 мая, 15:43
«Жальгирис» и другие команды Евролиги заинтересованы в Йонасе Валачюнасе
1 мая, 12:09
Шарунас Ясикявичюс покинул пресс-конференцию из-за «неуважительного» вопроса
1 мая, 08:46
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем