Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода с поста гендиректора Евролиги
«Жальгирис» объявил об изменениях в структуре владения клубом: Паулюс Мотеюнас вернул себе контрольный пакет после ухода с поста генерального директора Евролиги.
Ранее, возглавив Евролигу, Мотеюнас был вынужден отказаться от своей доли в клубе во избежание конфликта интересов. Тогда его акции были временно переданы президенту «Жальгириса» Паулюсу Янкунасу.
Теперь, после завершения работы в Евролиге, он воспользовался предусмотренным соглашением правом и выкупил свою долю обратно. В результате Мотеюнас владеет 55% клуба, тогда как оставшиеся 45% принадлежат компании Tesonet.
При этом в клубе подчеркнули, что изменения в структуре собственности не повлияют на спортивную часть. Операционное управление по-прежнему останется за Янкунасом и спортивным директором Гедиминасом Навикаускасом.
Сам Мотеюнас продолжит работу в системе «Жальгириса» в роли директора Zalgiris Group, сосредоточившись на управлении более широкой структурой организации.