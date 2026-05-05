Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода с поста гендиректора Евролиги

Паулюс Мотеюнас вернул контрольный пакет «Жальгириса» после ухода из Евролиги.

«Жальгирис » объявил об изменениях в структуре владения клубом: Паулюс Мотеюнас вернул себе контрольный пакет после ухода с поста генерального директора Евролиги.

Ранее, возглавив Евролигу, Мотеюнас был вынужден отказаться от своей доли в клубе во избежание конфликта интересов. Тогда его акции были временно переданы президенту «Жальгириса» Паулюсу Янкунасу .

Теперь, после завершения работы в Евролиге, он воспользовался предусмотренным соглашением правом и выкупил свою долю обратно. В результате Мотеюнас владеет 55% клуба, тогда как оставшиеся 45% принадлежат компании Tesonet.

При этом в клубе подчеркнули, что изменения в структуре собственности не повлияют на спортивную часть. Операционное управление по-прежнему останется за Янкунасом и спортивным директором Гедиминасом Навикаускасом .

Сам Мотеюнас продолжит работу в системе «Жальгириса» в роли директора Zalgiris Group, сосредоточившись на управлении более широкой структурой организации.