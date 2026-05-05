Леброн Джеймс: «Я бы не поставил на то, что в 41 год буду вести команду и выиграю серию плей-офф»

Леброн Джеймс: Не ожидал, что в 41 год буду вести команду в плей-офф.

Леброн Джеймс поделился эмоциями после победы над «Хьюстоном» (4-2) в серии первого раунда плей-офф.

«Я знал, что у меня еще многое осталось в запасе, когда я пришел в эту организацию в 2018 году. Но сказать, что спустя восемь лет, в 41 год, я буду вести команду в плей-офф и выиграю серию – я бы этого не ожидал. Я бы на это не поставил», – признался ветеран «Лейкерс » в подкасте Mind the Game.

В серии против «Рокетс» Леброн набирал в среднем 23,2 очка, 7,2 подбора и 8,3 передачи за игру.