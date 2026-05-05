Леброн Джеймс: «Я бы не поставил на то, что в 41 год буду вести команду и выиграю серию плей-офф»
Леброн Джеймс поделился эмоциями после победы над «Хьюстоном» (4-2) в серии первого раунда плей-офф.
«Я знал, что у меня еще многое осталось в запасе, когда я пришел в эту организацию в 2018 году. Но сказать, что спустя восемь лет, в 41 год, я буду вести команду в плей-офф и выиграю серию – я бы этого не ожидал. Я бы на это не поставил», – признался ветеран «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.
В серии против «Рокетс» Леброн набирал в среднем 23,2 очка, 7,2 подбора и 8,3 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
Потом случился переход в ЛА и травма паха, которая выбила его из игры на длительное время. И вот в тот момент я подумал что это может быть начало конца - всё-таки в таком возрасте потеря кондиций неизменно приводит к спаду... Фигушки всем показал Джеймс. И выдал очередной мощный сезон на пару с Дэвисом
Далее был ковидно-сокращённый сезон 20-21, который убил всю Лигу. И вот с этого момента Джеймс начал физически стареть: стала постепенно пропадать резкость, выносливость, скорость, а вместе с тем и лобо-таранная тактика проходов - пришлось поменять философию игры в пользу трёшек, пассинга, панчей и хэнд-оффов. И именно она продлила пик Леброна ещё на несколько лет! До прихода Дончича
Казалось, что Леброн в этом сезоне просядет по статистике и влиянию на игру команды (и это отчасти так)... Но жизнь вносит свои коррективы. И в этом ПО стало ясно одно: 41 - просто цифра. Он все ещё очень опасен и очень эффективен, лучше многих игроков в Лиге
И люди это воспринимают как должное!
Вообще усталость накапливается, и если вдруг ЛАЛ выиграет финал конференции (но как??), с другой стороны могут всплыть молодые и активные. Например, Никс.