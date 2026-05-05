Леброн Джеймс: «Я бы не поставил на то, что в 41 год буду вести команду и выиграю серию плей-офф»

Леброн Джеймс поделился эмоциями после победы над «Хьюстоном» (4-2) в серии первого раунда плей-офф.

«Я знал, что у меня еще многое осталось в запасе, когда я пришел в эту организацию в 2018 году. Но сказать, что спустя восемь лет, в 41 год, я буду вести команду в плей-офф и выиграю серию – я бы этого не ожидал. Я бы на это не поставил», – признался ветеран «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.

В серии против «Рокетс» Леброн набирал в среднем 23,2 очка, 7,2 подбора и 8,3 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
Я помню что в сезоне 17/18 игра Леброна воспринималась как какая-то дикость - мужику 33 года, а он отыгрывает все 82 игры на феноменальном уровне, генерируя легендарные хайлайты один за другим, и выходит в свой очередной финал... Там не то чтобы не было спада, будто ряд его ключевых навыков раскрылся с новой стороны (аля средний с отклонением, трёхи, распасовка)

Потом случился переход в ЛА и травма паха, которая выбила его из игры на длительное время. И вот в тот момент я подумал что это может быть начало конца - всё-таки в таком возрасте потеря кондиций неизменно приводит к спаду... Фигушки всем показал Джеймс. И выдал очередной мощный сезон на пару с Дэвисом

Далее был ковидно-сокращённый сезон 20-21, который убил всю Лигу. И вот с этого момента Джеймс начал физически стареть: стала постепенно пропадать резкость, выносливость, скорость, а вместе с тем и лобо-таранная тактика проходов - пришлось поменять философию игры в пользу трёшек, пассинга, панчей и хэнд-оффов. И именно она продлила пик Леброна ещё на несколько лет! До прихода Дончича

Казалось, что Леброн в этом сезоне просядет по статистике и влиянию на игру команды (и это отчасти так)... Но жизнь вносит свои коррективы. И в этом ПО стало ясно одно: 41 - просто цифра. Он все ещё очень опасен и очень эффективен, лучше многих игроков в Лиге

И люди это воспринимают как должное!
Комментарий скрыт
Полотенце-то почему вонючее? Наверняка стопка чистых готова перед каждой игрой, как в гостинице.
Ну, хз, я поставил. До финала то доковыряет. В финале сольет. Скажут, что хуже Джордана.
Если ЛАЛ пройдут Оклу, то кому они могут проиграть в финале?
Победителю Востока.

Вообще усталость накапливается, и если вдруг ЛАЛ выиграет финал конференции (но как??), с другой стороны могут всплыть молодые и активные. Например, Никс.
ЛАЛ взял серию с Ракетами, Леброн снял все вопросы о своём величии, так Перкинс сказал. Далее необходимо завалить Чемпионов, придется повозится. В финале конфы необходимо будет отомстить Миннесоте за проигрыш в прошлом плей-офф. В финале будет битва с Детройтом, будет 4-0 в пользу ЛАЛ, месть за 2004 год. Ну а далее проводим деда на пенсию, все счастливы будут.
В финале битва с Кавальерс - вот это был бы поворот))
Там битва будет кто раньше займет места на рыбалке в Огайо)
Не повезло ЛАЛ с соперником, против САС могли бы поиграть, но так уж вышло, 1 и 4 сеянные команды друг против друга, что логично... Надеюсь на чудо в исполнении Деда, но как бы красиво это не смотрелось, обьективно шансов очень мало.
Что значит не повезло? не надо было Дончича и Леброна выпускать на площадку в последнем матче с оклой, и все могло повернуться по другому.
