  • Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
Защитник «Барселоны» Кевин Пантер поделился своими взглядами на то, как он определяет уважение со стороны соперников.

«Я никогда ничего не говорю – я смотрю на то, как против меня защищаются, кто именно против меня играет и насколько жестко они стараются делать определенные вещи. Вот это я и воспринимаю как уровень уважения», – сказал американский баскетболист в подкасте Flight Club.

Он также вспомнил первые шаги в Евролиге, особенно период в «Олимпиакосе». По его словам, адаптация к уровню турнира не свелась к одному моменту, когда его «закрыли», а стала осознанием того, насколько выше требования по сравнению с предыдущими соревнованиями.

«Мой первый матч был на выезде против «Виллербана». Мы с Уэйдом Болдуином играли в задней линии. До этого я дважды подряд выиграл Лигу чемпионов ФИБА, доминировал там. Я думал, что я в порядке. А потом попал в Евролигу – и там все оказалось иначе. Это был момент, когда понимаешь: свое место еще нужно заслужить», – признался Пантер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Flight Club
