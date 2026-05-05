Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Шон Суини привлекает интерес в НБА

В НБА растет интерес к ассистенту «Сперс» Шону Суини.

В НБА растет интерес к ассистенту главного тренера Шону Суини, которого все чаще рассматривают как кандидата на пост главного. Об этом сообщает обозреватель NBC Sports Кей Си Джонсон.

«Одно из имен, которое сейчас активно обсуждается в лиге на фоне множества вакансий – Шон Суини. Не уверен, что «Сан-Антонио » вообще захочет отпускать его: они серьезно усилили штаб в межсезонье, пригласив его на роль ведущего ассистента. Это человек, за которым я бы внимательно следил», – отметил Джонсон.

Тренерский путь Шона Суини в НБА развивается поступательно: он начал карьеру в «Нетс» в 2011 году как видеокоординатор и уже в 2013-м вошел в тренерский штаб, затем работал в «Милуоки», после чего с 2018 по 2021 год входил в штаб Дуэйна Кейси в «Детройте» и позже присоединился к Джейсону Кидду в «Далласе».