Трэйси Макгрэйди: «Леброну придется повернуть время вспять, чтобы «Лейкерс» смогли конкурировать с «Оклахомой»
Макгрэйди объяснил, что должен сделать Леброн Джеймс, чтобы обыграть «Тандер».
Трэйси Макгрэйди считает, что «Лейкерс» смогут навязать борьбу «Оклахоме» во втором раунде плей-офф только при выдающейся игре Леброна Джеймса.
«Леброну придется повернуть время вспять и выдать по-настоящему большой матч. Я говорю о 30 очках, о подборе, о двузначном количестве передач.
Его влияние должно ощущаться повсюду, потому что «Оклахома» слишком глубокая по составу. И без Луки, очки должны откуда-то браться, а я не думаю, что у них достаточно глубины, чтобы выдержать то, что предлагает «Тандер», – заявил экс-игрок НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Трейси прав, Леброн должен вспомнить времена 10-15 летней давности и как-то зарешать, как в старые добрые, и только тогда у ЛАЛ будет шанс... При этом зарешать Дед только аж 4 раза, что в возрасте 41 года, ну тяжеловато.
Да, но все прогнозы опирались на фактическое состояние ростера ЛАЛ перед ПО. И все говорили что ЛАЛ вынесут вперёд ногами. Что там, 4:1, 4:0 ожидали?
>Трейси прав
Надо же, если про андердога говорить что он андердог... То можно оказаться правым
>Леброн должен
Леброн уже ничего не должен лол - он программу максимум выполнил. По факту третья звезда позволила зайти команде во второй раунд... Эти эксперты писали, что в таком случае это будет легендарное выступление на уровне топ-1 в истории))