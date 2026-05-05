  Трэйси Макгрэйди: «Леброну придется повернуть время вспять, чтобы «Лейкерс» смогли конкурировать с «Оклахомой»
Трэйси Макгрэйди: «Леброну придется повернуть время вспять, чтобы «Лейкерс» смогли конкурировать с «Оклахомой»

Макгрэйди объяснил, что должен сделать Леброн Джеймс, чтобы обыграть «Тандер».

Трэйси Макгрэйди считает, что «Лейкерс» смогут навязать борьбу «Оклахоме» во втором раунде плей-офф только при выдающейся игре Леброна Джеймса.

«Леброну придется повернуть время вспять и выдать по-настоящему большой матч. Я говорю о 30 очках, о подборе, о двузначном количестве передач.

Его влияние должно ощущаться повсюду, потому что «Оклахома» слишком глубокая по составу. И без Луки, очки должны откуда-то браться, а я не думаю, что у них достаточно глубины, чтобы выдержать то, что предлагает «Тандер», – заявил экс-игрок НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
6 комментариев
Болеть буду за ЛеБрона,но объективно говоря будет чудо если Лейкерс без Луки смогут не всухую серию проиграть.
С одной стороны он конечно прав, а с другой... После всех "экспертных" мнений насчёт серии против Рокетс - этим шизам лучше бы помолчать месяцок-другой)) Авось люди забудут про их трёп
Ответ Simon Sharymov
ОКС гораздо сильнее Хьюстона, тут даже их ставить в один ряд смешно. Да и с Хьюстоном были прогнозы про то, что ЛАЛ без Дончича и Ривза будет тяжело, но при 100% здоровом ростере ЛАЛ, будучи 4 командой должны проходить 5 команду, тут никакой сенсации бы не было. Удивило именно то, что ЛАЛ без двух ключевых игроков смогли выиграть серию. В случае с ОКС, даже на 100% здоровые ЛАЛ, с Дончичем и Ривзом, и кем угодно - это заядлые аутсайдеры, просто вот "андердоги", а тут даже Дончича нет.

Трейси прав, Леброн должен вспомнить времена 10-15 летней давности и как-то зарешать, как в старые добрые, и только тогда у ЛАЛ будет шанс... При этом зарешать Дед только аж 4 раза, что в возрасте 41 года, ну тяжеловато.
Ответ Pasta
>тут никакой сенсации бы не было
Да, но все прогнозы опирались на фактическое состояние ростера ЛАЛ перед ПО. И все говорили что ЛАЛ вынесут вперёд ногами. Что там, 4:1, 4:0 ожидали?

>Трейси прав
Надо же, если про андердога говорить что он андердог... То можно оказаться правым

>Леброн должен
Леброн уже ничего не должен лол - он программу максимум выполнил. По факту третья звезда позволила зайти команде во второй раунд... Эти эксперты писали, что в таком случае это будет легендарное выступление на уровне топ-1 в истории))
Все ждут чуда от Леброна, как было при 1-3 в финале с ГСВ. Но тут чудо будет если будет хоть одна победа
