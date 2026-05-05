Трэйси Макгрэйди: «Леброну придется повернуть время вспять, чтобы «Лейкерс» смогли конкурировать с «Оклахомой»

Макгрэйди объяснил, что должен сделать Леброн Джеймс, чтобы обыграть «Тандер».

Трэйси Макгрэйди считает, что «Лейкерс » смогут навязать борьбу «Оклахоме» во втором раунде плей-офф только при выдающейся игре Леброна Джеймса .

«Леброну придется повернуть время вспять и выдать по-настоящему большой матч. Я говорю о 30 очках, о подборе, о двузначном количестве передач.

Его влияние должно ощущаться повсюду, потому что «Оклахома» слишком глубокая по составу. И без Луки, очки должны откуда-то браться, а я не думаю, что у них достаточно глубины, чтобы выдержать то, что предлагает «Тандер», – заявил экс-игрок НБА .