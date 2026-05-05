Тримбл, Миллер, Рейнольдс, Беленицкий и Роберсон – в символической пятерке 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Лига ВТБ объявила состав символической пятерки 1/4 финала плей-офф.

По итогам матчей 1/4 финала плей-офф в символическую пятерку Единой лиги ВТБ вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Локомотив-Кубань ») и Мело Тримбл (ЦСКА ), форварды Андре Роберсон («Зенит») и Михаил Беленицкий (УНИКС), а также центровой Джален Рейнольдс (УНИКС).