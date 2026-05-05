Никита Курбанов: «Не близко мне это – выходить и играть на статистику»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился, каким образом он наслаждается баскетболом.

«Люблю получать удовольствие от процесса: от самой игры, от защиты, от полезных действий, даже просто от перемещения по площадке, когда ты можешь удачно сделать кат или вход в зону, в которую уведешь защитника и тем самым освободишь своего снайпера под бросок.

Кайфуешь просто: попал, какой-то пас хороший сделал. Тебе дали, ты быстро перевел, бам – и реализовали. Все, ты уже от этого получил положительную эмоцию, чувство сопричастности к процессу. 

Я люблю умный баскетбол, и умный баскетбол не всегда заключается в том, чтобы набирать больше всех. Понятно, что цифры – всегда хорошо, особенно когда команда побеждает. Но не в моем стиле, не близко мне это – выходить и играть на статистику», – отметил форвард.

Читайте полное интервью Никиты Курбанова, приуроченное к 20-летию победы ЦСКА в Евролиге!

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Спортс
Я бы вернул капитанство Никите. Самый полезный игрок. Всегда на команду. Молодец.
