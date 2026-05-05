Скотти Барнс: «Не знаю насчет успешного, но этот был хороший сезон для нас»

Звездный форвард «Торонто » Скотти Барнс оценил завершившийся для команды сезон.

«Не знаю насчет успешного, но этот был хороший сезон для нас. Мы выходили на каждую игру и просто становились лучше, узнавали больше о себе после каждого матча. Мы очень усердно работали и выложились без остатка. Знаете, это был добротный сезон», – сказал Барнс.

«Рэпторс» вышли в плей-офф впервые с 2022 года и вылетели после первого раунда, уступив «Кэвальерс» в семи матчах.