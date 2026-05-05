Скотти Барнс: «Не знаю насчет успешного, но этот был хороший сезон для нас»
Звездный форвард «Торонто» Скотти Барнс оценил завершившийся для команды сезон.
«Не знаю насчет успешного, но этот был хороший сезон для нас. Мы выходили на каждую игру и просто становились лучше, узнавали больше о себе после каждого матча. Мы очень усердно работали и выложились без остатка. Знаете, это был добротный сезон», – сказал Барнс.
«Рэпторс» вышли в плей-офф впервые с 2022 года и вылетели после первого раунда, уступив «Кэвальерс» в семи матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportsnet
8 комментариев
не ну динозаврики нормальную рубку устроили
ну для торонто это первый выход в плей-офф за 4 сезона, да и сам барнс мощно отыграл, хороший сезон
Барнс - зверь. Торонто нужно скорее собирать команду вокруг него, парень скоро будет входить в свой прайм. Ибо как ни крути, Барретт и Ингрем в качестве оруженосцев это так себе перспектива, лучше они уже не станут. Возможно, Мюррей Бойлс станет вторым игроком в Рэпторс уже в следующем сезоне, пацан шикарно отыграл дебютный сезон в лиге
Ингрэм опозорился в плей-офф, но без него они бы туда не вышли. На кого менять? Мне кажется надо дать ему ещё шанс
У Барнса нереальная менталка. Бегает и кайфует в 7-м матче серии навылет это даже по меркам ветеранов уникально. С таким спокойствием играет 80-ти летний Конли! Скотти глобально не хватает хорошего броска с ведения и парочку мувов докачать уже до самой элиты нба. Это плюс 4-5 очков за игру по самым минимальным подсчетам.
