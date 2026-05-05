0

Джарон Блоссомгейм присоединится к «Дубаю»

Блоссомгейм станет игроком «Дубая».

Согласно информации BasketNews, форвард «Монако» Джарон Блоссомгейм (32 года, 201 см) завершает оформление перехода в «Дубай». Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта, который свяжет игрока с ближневосточным клубом до 2028 года.

У форварда истекает контракт с «Монако», где он провел четыре сезона, в каждом из которых команда выходила в плей-офф Евролиги, включая два «Финала четырех».

Сезон-2025/26 – лучший для Блоссомгейма в составе «Монако»: 9,6 очка и 4,3 подбора с показателем эффективности в 10,4 балла за 24 минуты на паркете в среднем.

В последних 10 матчах регулярного сезона, когда «Монако» боролся за место в плей-офф, Блоссомгейм стал лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 15 очков с 80% реализации двухочковых.

Американец также имеет опыт выступлений в НБА: он провел 27 матчей за «Кливленд» в сезоне-2018/19, набирая 4,2 очка и 3,6 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Джарон Блоссомгейм
logoАдриатическая лига
возможные переходы
logoЕвролига
logoДубай
logoМонако
logoчемпионат Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чима Монеке: «Сильвен Франсиско перейдет в НБА этим летом – уверен в этом на 99%»
16 апреля, 16:45
32-летний форвард Джарон Блоссомгейм уверен, что проводит последний сезон за «Монако»
16 апреля, 11:22
«Олимпиакос» ведет переговоры с Джароном Блоссомгеймом из «Монако»
2 апреля, 16:31
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем