Джарон Блоссомгейм присоединится к «Дубаю»

Согласно информации BasketNews, форвард «Монако» Джарон Блоссомгейм (32 года, 201 см) завершает оформление перехода в «Дубай ». Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта, который свяжет игрока с ближневосточным клубом до 2028 года.

У форварда истекает контракт с «Монако », где он провел четыре сезона, в каждом из которых команда выходила в плей-офф Евролиги, включая два «Финала четырех».

Сезон-2025/26 – лучший для Блоссомгейма в составе «Монако»: 9,6 очка и 4,3 подбора с показателем эффективности в 10,4 балла за 24 минуты на паркете в среднем.

В последних 10 матчах регулярного сезона, когда «Монако» боролся за место в плей-офф, Блоссомгейм стал лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 15 очков с 80% реализации двухочковых.

Американец также имеет опыт выступлений в НБА: он провел 27 матчей за «Кливленд» в сезоне-2018/19, набирая 4,2 очка и 3,6 подбора.