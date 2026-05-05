Келли Убре померился ростом с Карлом-Энтони Таунсом
По ходу первого матча серии против «Нью-Йорка» форвард «Филадельфии» Келли Убре решил помериться ростом с центровым «Никс» Карлом-Энтони Таунсом.
Такие действия вызвали улыбку у Таунса, рост которого составляет 213 см (Убре – 203 см).
Матч закончился разгромной победой «Никс» (137:98). На счету Таунса 17 очков, 6 подборов и 6 передач. В активе Убре 12 очков и 5 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
