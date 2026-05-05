Трэйси Макгрэйди об «Орландо»: «Кто у них есть сейчас в составе, на скамейке запасных – от них нужно избавляться»
Макгрэйди считает, что «Мэджик» нужно усиление.
Член Зала славы Трэйси Макгрэйди дал ясно понять, что не считает нынешний состав «Орландо» способным конкурировать на высоком уровне.
«Кто у них есть сейчас в составе, на скамейке запасных – от них нужно избавляться. Простите, но они недостаточно хороши. Им нужно усилить состав, если они хотят быть командой, которая будет бороться за высокие места на Востоке», – сказал Макгрэйди.
«Мэджик» завершили третий сезон подряд вылетом в первом раунде и уже уволили главного тренера Джамала Мозли.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы посмотрел на здоровый состав Орландо в плове, где Вагнеры творят свою магию, а Банкеро и Бэйн катер и сайд кик. На Банкеро слишком много свалилось из-за травм. Он уже пробовал и пупок развязался, потом на роль созидателя вышел Вагнер и появился рисунок, а потом всё опять повторилось
Я бы посмотрел на здоровый состав Орландо в плове, где Вагнеры творят свою магию, а Банкеро и Бэйн катер и сайд кик. На Банкеро слишком много свалилось из-за травм. Он уже пробовал и пупок развязался, потом на роль созидателя вышел Вагнер и появился рисунок, а потом всё опять повторилось
Боюсь такое можно только в нба 2к увидеть. Все таки банкеро слишком часто передерживает мяч. Причем иногда он двигает его и это прям отлично работает, но он слишком редко этим занимается.
Там всё Орландо дико переплаченные контракты, которые ещё фиг обменяешь
Орландо из гвн и палок создали команду, которая чуть не вынесла первую сеянную, а многократный участник и победитель финалов недоволен? А, нет, погодите, не совсем так...
Орландо из гвн и палок создали команду, которая чуть не вынесла первую сеянную, а многократный участник и победитель финалов недоволен? А, нет, погодите, не совсем так...
Какие говны и палки? Орландо много раз доставались топ пики только выхлопа ноль. Попробовали через обмен звезду получить, отдали все пики за тиранозаврика, который перестал защищаться
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем