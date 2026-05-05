Трэйси Макгрэйди об «Орландо»: «Кто у них есть сейчас в составе, на скамейке запасных – от них нужно избавляться»

Макгрэйди считает, что «Мэджик» нужно усиление.

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди дал ясно понять, что не считает нынешний состав «Орландо » способным конкурировать на высоком уровне.

«Кто у них есть сейчас в составе, на скамейке запасных – от них нужно избавляться. Простите, но они недостаточно хороши. Им нужно усилить состав, если они хотят быть командой, которая будет бороться за высокие места на Востоке», – сказал Макгрэйди.

«Мэджик» завершили третий сезон подряд вылетом в первом раунде и уже уволили главного тренера Джамала Мозли.