  • Трэйси Макгрэйди об «Орландо»: «Кто у них есть сейчас в составе, на скамейке запасных – от них нужно избавляться»
Макгрэйди считает, что «Мэджик» нужно усиление.

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди дал ясно понять, что не считает нынешний состав «Орландо» способным конкурировать на высоком уровне.

«Кто у них есть сейчас в составе, на скамейке запасных – от них нужно избавляться. Простите, но они недостаточно хороши. Им нужно усилить состав, если они хотят быть командой, которая будет бороться за высокие места на Востоке», – сказал Макгрэйди.

«Мэджик» завершили третий сезон подряд вылетом в первом раунде и уже уволили главного тренера Джамала Мозли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoОрландо
logoНБА
logoТрэйси Макгрэйди
Я бы посмотрел на здоровый состав Орландо в плове, где Вагнеры творят свою магию, а Банкеро и Бэйн катер и сайд кик. На Банкеро слишком много свалилось из-за травм. Он уже пробовал и пупок развязался, потом на роль созидателя вышел Вагнер и появился рисунок, а потом всё опять повторилось
Боюсь такое можно только в нба 2к увидеть. Все таки банкеро слишком часто передерживает мяч. Причем иногда он двигает его и это прям отлично работает, но он слишком редко этим занимается.
Там всё Орландо дико переплаченные контракты, которые ещё фиг обменяешь
Орландо из гвн и палок создали команду, которая чуть не вынесла первую сеянную, а многократный участник и победитель финалов недоволен? А, нет, погодите, не совсем так...
Какие говны и палки? Орландо много раз доставались топ пики только выхлопа ноль. Попробовали через обмен звезду получить, отдали все пики за тиранозаврика, который перестал защищаться
