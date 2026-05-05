Энтони Эдвардс: «Майк Конли был участником Матча всех звезд НБА. Люди об этом забывают»

Эдвардс: Конли был участником Матча всех звезд НБА. Люди об этом забывают.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс тепло отозвался о разыгрывающем-ветеране Майке Конли .

«Майк Конли был участником Матча всех звезд НБА . Люди об этом забывают. Когда-то он был одним из лучших разыгрывающих в лиге. Я постоянно говорю ему: «Раньше ты был одним из моих любимых игроков. Когда я играл в 2K, я брал тебя в свою команду», – сказал Эдвардс.

За свою 19-летнюю карьеру Конли один раз попал на Матч всех звезд (2021).

В текущем плей-офф 38-летний разыгрывающий принял участие в 7 играх, набирая в среднем 4,4 очка, 1,6 подбора и 3 передачи за 14,7 минуты на паркете.