Энтони Эдвардс: «Майк Конли был участником Матча всех звезд НБА. Люди об этом забывают»
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс тепло отозвался о разыгрывающем-ветеране Майке Конли.
«Майк Конли был участником Матча всех звезд НБА. Люди об этом забывают. Когда-то он был одним из лучших разыгрывающих в лиге. Я постоянно говорю ему: «Раньше ты был одним из моих любимых игроков. Когда я играл в 2K, я брал тебя в свою команду», – сказал Эдвардс.
За свою 19-летнюю карьеру Конли один раз попал на Матч всех звезд (2021).
В текущем плей-офф 38-летний разыгрывающий принял участие в 7 играх, набирая в среднем 4,4 очка, 1,6 подбора и 3 передачи за 14,7 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Энтони Эдвардса
В то же время на востоке помимо Кайри и Уолла толком вспомнить некого: Лаури стабильно на олл-стар ездил (как раз игрок плюс-минус уровня Конли), Айзея, Дианджело Расселл (прости господи)...
Он же всё ещё умен и полезен.
Как вообще у Миньки получилось такую схему провернуть? Может подскажет кто: такое практиковалось раньше?
ПС: лично мне он очень симпатичен, просто привожу его бревна в глазу.