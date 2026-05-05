Энтони Эдвардс: «Майк Конли был участником Матча всех звезд НБА. Люди об этом забывают»

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс тепло отозвался о разыгрывающем-ветеране Майке Конли.

«Майк Конли был участником Матча всех звезд НБА. Люди об этом забывают. Когда-то он был одним из лучших разыгрывающих в лиге. Я постоянно говорю ему: «Раньше ты был одним из моих любимых игроков. Когда я играл в 2K, я брал тебя в свою команду», – сказал Эдвардс.

За свою 19-летнюю карьеру Конли один раз попал на Матч всех звезд (2021).

В текущем плей-офф 38-летний разыгрывающий принял участие в 7 играх, набирая в среднем 4,4 очка, 1,6 подбора и 3 передачи за 14,7 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Энтони Эдвардса
Конли мог и чаще попадать на АСГ, но в те годы его "прайма" в Мемфисе, на Западе была слишком сильная конкуренция. Уже появились ГСВ с Карри, еще была трипл-дабл машина на Уэстбруке. Тот же Лиллард-тайм еще зажигал. Так, на условном Востоке, мог бы ездить на АСГ почаще, очень был стабильный уверенный игрок, и розыгрыш, и бросок, и защита, все есть. И все это не на гениальном уровне(розыгрыш как у Нэша или там Пола/Рондо), бросок не на уровне Карри или Лилларда, защита не на уровне там 1-ой защитной пятерки, но все было на хорошем уровне, игрок без слабых мест для своей позиции.
Ответ Pasta
а еще помню как Мемфис выписал ему самый крупный на тот момент контракт в истории на 4-5 лет (точно не помню, около 150 млн.). И как тогда все недоумевали, мол не заслуживает он столько. А сейчас такие суммы выписывают ролевикам не первого эшелона
Ответ Pasta
На западе тогда одновременно были 3 мвп в прайме: Карри, Харден и Уэстбрук, плюс Пол и Лиллард - это только те, кто стабильно играл на уровне символической сборной, а ещё были всякие Гордоны Хейворды, разово выдававшие сезон всей своей жизни.

В то же время на востоке помимо Кайри и Уолла толком вспомнить некого: Лаури стабильно на олл-стар ездил (как раз игрок плюс-минус уровня Конли), Айзея, Дианджело Расселл (прости господи)...
И в символической сборной защитников был, и это при 185/79
Сегодня очень хорошо и полезно сыграл, как в лучшие годы! Мы все помним как он играл в Мемфисе!
И вот что интересно: почему, после того как Майка отчислили после обмена для расчистки платёжки, не подсуетился, например Хьюстон? Ведь были бы во втором раунде сейчас.
Он же всё ещё умен и полезен.
Как вообще у Миньки получилось такую схему провернуть? Может подскажет кто: такое практиковалось раньше?
Ответ Никита1151
Чтоб Миньке его снова подписать, надо было чтоб его дальше трейданули и выкупили. Только так можно было. Прецедентов вроде не было. Насчет Хьюстона - просто выбрал Миньку и всё, о чем вряд ли жалеет
Ответ Никита1151
Погугли "правило Илгаускаса"
Конли - единственный в истории баскетболист, который получил самый большой контракт в лиге, но ни разу на тот момент не был на МВЗ. Мне кажется что это серьезные основания недолюбливать его. Да и вызов на МВЗ несколько лет спустя выглядел наградой "по совокупности", а не из-за выступления в том сезоне.
ПС: лично мне он очень симпатичен, просто привожу его бревна в глазу.
Ответ Naduvnoy
Не знаю, как вообще и за что его можно недолюбливать. Но понимаю, что можно недолюбливать систему, при которой такой игрок всего разок сгонял на МВЗ
Ответ Валерий Королёв
Согласен, так корректнее звучит.
