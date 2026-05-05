  Деандре Эйтон: «Лейкерс» прошли во второй раунд на фоне трудностей. Мы все заслужили право чувствовать себя увереннее»
Деандре Эйтон: «Лейкерс» прошли во второй раунд на фоне трудностей. Мы все заслужили право чувствовать себя увереннее»

Эйтон мотивировал «Лейкерс» перед серией с «Тандер».

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон произнес воодушевляющие слова перед стартом серии второго раунда с «Оклахомой».

«Это плей-офф, здесь каждый может проявить себя с лучшей стороны, у каждого есть шанс выйти на новый уровень. «Лейкерс» прошли во второй раунд и, как мне кажется, мы все заслуживаем права чувствовать себя более уверенно. Благодаря тому, что уже сделали, и результатам, достигнутым на фоне трудностей.

Меня все это мотивирует перед предстоящими играми. Стараюсь наблюдать, слушать, быть сосредоточенным. Посмотрим, какими будут результаты», – заявил Эйтон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: LA Times
Ну как бы да, но ОКС - это жесть.
