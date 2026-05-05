Джейден Макдэниэлс: «Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом»

Макдэниэлс прокомментировал игру против Вембаньямы.

После первой игры серии против «Сан-Антонио » форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс рассказал, что он вынес для себя про атаку кольца, когда на площадке находится центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма .

«Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом. Он все равно будет блокировать. Он же самый высокий человек в мире.

Иногда его не будет там, иногда он тебя поймает, но все равно нужно продолжать», – сказал Макдэниэлс.

Вембаньяма завершил матч, установив новый рекорд плей-офф НБА по блок-шотам – 12.