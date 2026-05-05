Джейден Макдэниэлс: «Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом»
Макдэниэлс прокомментировал игру против Вембаньямы.
После первой игры серии против «Сан-Антонио» форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс рассказал, что он вынес для себя про атаку кольца, когда на площадке находится центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма.
«Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом. Он все равно будет блокировать. Он же самый высокий человек в мире.
Иногда его не будет там, иногда он тебя поймает, но все равно нужно продолжать», – сказал Макдэниэлс.
Вембаньяма завершил матч, установив новый рекорд плей-офф НБА по блок-шотам – 12.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
В итоге Минька выиграла как раз за счет того, что Эдвардс забил пару очень важных бросков и проходов на индивидуальном мастерстве, плюс Конли забил важные трехи, а не потому что "Минька успешно лезла под Вембу". Под Вембу лезли неуспешно, выиграли из-за того, что во 2-ой половине стали это делать меньше, Рэндл например стал забивать проходы и броски, а не пытаться затолкать из под кольца под Вембой.
Сегодня Вемба отыграл на 10 минут больше, чем обычно. Плюс нагрузка больше чем обычно , потому что постоянно держат в напряжении в краске: контакты, прыжки. Да даже эти блоки – не факт, что останется владение минессоты, если вемби выходит на подстраховку, то гоберу – свежий воздух .А если брать масштаб не матча, а серии – то он либо выдохнется, либо сломается (я писал сообщение под прошлым каким-то постом, что ставлю на то, что Вемби поломается и меня жестко заминусовали))). У вемби реально – не очень стабильный «язык тела» и все эти прыжки влияют. Он то на одну ногу приземлится, то на другую, то упадет)
В общем, действительно если брать этот матч – то да, так как это первая игра серии, то сегодня был большой шанс проиграть матч, пока Вемби свежий. Если брать масштаб серии – то такая тактика имеет смысл быть. Тактика зае**ть)))