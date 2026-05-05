18

Джейден Макдэниэлс: «Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом»

Макдэниэлс прокомментировал игру против Вембаньямы.

После первой игры серии против «Сан-Антонио» форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс рассказал, что он вынес для себя про атаку кольца, когда на площадке находится центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма.

«Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом. Он все равно будет блокировать. Он же самый высокий человек в мире.

Иногда его не будет там, иногда он тебя поймает, но все равно нужно продолжать», – сказал Макдэниэлс.

Вембаньяма завершил матч, установив новый рекорд плей-офф НБА по блок-шотам – 12.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйна Мура в соцсети X
logoМиннесота
logoДжейден Макдэниэлс
logoНБА плей-офф
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сомнительный вывод сделал Макдэниэлс. Меня наоборот удивляло, с каким упорством Миннесота в первой половине игры лезла под кольцо и получала горшки. Почему-то шел большой акцент на заигрывание Гобера(который в атаке никогда не был силен и не должен быть важной опцией), в итоге Гобер и атаки тормозил, и горшковался. Туда же лез Наз Рид и Рэндл, которые вроде бы имеют какой-никакой бросок, но лезли в краску и тоже получали горшок за горшком. И при этом у Миньки живой Эдвардс, который попадает и Конли, который попадает, казалось бы надо сделать фокус на трешки от малышей...

В итоге Минька выиграла как раз за счет того, что Эдвардс забил пару очень важных бросков и проходов на индивидуальном мастерстве, плюс Конли забил важные трехи, а не потому что "Минька успешно лезла под Вембу". Под Вембу лезли неуспешно, выиграли из-за того, что во 2-ой половине стали это делать меньше, Рэндл например стал забивать проходы и броски, а не пытаться затолкать из под кольца под Вембой.
Ответ Pasta
Сомнительный вывод сделал Макдэниэлс. Меня наоборот удивляло, с каким упорством Миннесота в первой половине игры лезла под кольцо и получала горшки. Почему-то шел большой акцент на заигрывание Гобера(который в атаке никогда не был силен и не должен быть важной опцией), в итоге Гобер и атаки тормозил, и горшковался. Туда же лез Наз Рид и Рэндл, которые вроде бы имеют какой-никакой бросок, но лезли в краску и тоже получали горшок за горшком. И при этом у Миньки живой Эдвардс, который попадает и Конли, который попадает, казалось бы надо сделать фокус на трешки от малышей... В итоге Минька выиграла как раз за счет того, что Эдвардс забил пару очень важных бросков и проходов на индивидуальном мастерстве, плюс Конли забил важные трехи, а не потому что "Минька успешно лезла под Вембу". Под Вембу лезли неуспешно, выиграли из-за того, что во 2-ой половине стали это делать меньше, Рэндл например стал забивать проходы и броски, а не пытаться затолкать из под кольца под Вембой.
Да даже со всеми этими горшками — Минессота играла вровень с Сан Антонио и без рывка Эдвардса. Наоборот мне понравилось, что они не стали переходить тупо на трехи и продолжили пушить краску. И комбинировать все подряд .

Сегодня Вемба отыграл на 10 минут больше, чем обычно. Плюс нагрузка больше чем обычно , потому что постоянно держат в напряжении в краске: контакты, прыжки. Да даже эти блоки – не факт, что останется владение минессоты, если вемби выходит на подстраховку, то гоберу – свежий воздух .А если брать масштаб не матча, а серии – то он либо выдохнется, либо сломается (я писал сообщение под прошлым каким-то постом, что ставлю на то, что Вемби поломается и меня жестко заминусовали))). У вемби реально – не очень стабильный «язык тела» и все эти прыжки влияют. Он то на одну ногу приземлится, то на другую, то упадет)

В общем, действительно если брать этот матч – то да, так как это первая игра серии, то сегодня был большой шанс проиграть матч, пока Вемби свежий. Если брать масштаб серии – то такая тактика имеет смысл быть. Тактика зае**ть)))
Ответ киберсамурай
Да даже со всеми этими горшками — Минессота играла вровень с Сан Антонио и без рывка Эдвардса. Наоборот мне понравилось, что они не стали переходить тупо на трехи и продолжили пушить краску. И комбинировать все подряд . Сегодня Вемба отыграл на 10 минут больше, чем обычно. Плюс нагрузка больше чем обычно , потому что постоянно держат в напряжении в краске: контакты, прыжки. Да даже эти блоки – не факт, что останется владение минессоты, если вемби выходит на подстраховку, то гоберу – свежий воздух .А если брать масштаб не матча, а серии – то он либо выдохнется, либо сломается (я писал сообщение под прошлым каким-то постом, что ставлю на то, что Вемби поломается и меня жестко заминусовали))). У вемби реально – не очень стабильный «язык тела» и все эти прыжки влияют. Он то на одну ногу приземлится, то на другую, то упадет) В общем, действительно если брать этот матч – то да, так как это первая игра серии, то сегодня был большой шанс проиграть матч, пока Вемби свежий. Если брать масштаб серии – то такая тактика имеет смысл быть. Тактика зае**ть)))
Вемби мусорная мухобойка. Согласен
Слабоумие и отвага.
У Минни и нет другого выхода, на периметре их Шпоры съедят, вот они и ломятся в краску. САС катастрофически не хватает большого одного. Барнс резко сдал, Шампени бьётся, но мелковат. Возможно придется Вемби двинуть на ТФ в какой то момент)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг силы НБА: кто из восьмерки оставшихся ближе к титулу?
5 мая, 17:05
Вембаньяма вошел в историю с 12 (!!!) блоками. «Миннесоте» на это было наплевать
5 мая, 09:10
Терренс Шэннон-младший: «Поставлю сверху через Вембаньяму. Он не сможет заблокировать все»
5 мая, 06:17
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем