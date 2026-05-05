Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»

Сегодня в чемпионате Турции прошел один матч.

«Бешикташ» дома обыграл «Петким Спор». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 24-4, Бешикташ – 24-4, Бахчешехир – 21-8, Тюрк Телеком – 20-9, Анадолу Эфес – 19-10, Трабзонспор – 18-11, Галатасарай – 16-13, Эсенлер Эрокспор – 16-13, Меркезефенди – 12-17, Тофаш – 11-18, Маниса – 10-19, Бурсаспор – 10-19, Петким Спор – 9-20, Мерсин – 9-20, Каршияка – 8-21, Бююкчекмедже – 4-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.