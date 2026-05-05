Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»

Сегодня прошли два матча серий плей-офф Евролиги.

«Хапоэль Тель-Авив» одержал победу на «Реалом» и продолжит борьбу в серии.

«Олимпиакоса» крупно обыграл «Монако» на выезде и вышел в «Финал четырех» пятый раз подряд.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

«Реал» ведет в серии – 2-1.

«Олимпиакос» выиграл серию – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.