Гилджес-Александер о Джеймсе: «Один из лучших игроков за всю историю человечества. Конечно, он уже немного на спаде, но все еще очень и очень силен»
Гилджес-Александер высказался о Джеймсе.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отдал должное суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу в преддверии первой встречи с ним в плей-офф.
«Мы могли бы сидеть здесь весь день и говорить о том, что он сделал для игры. Этот парень – один из лучших баскетболистов за всю историю человечества. История говорит сама за себя.
Весь этот баскетбол без позиций, я полагаю, появился благодаря ему. Вам не нужно, чтобы я сидел здесь и рассказывал, насколько велик Леброн Джеймс. Должен получиться интересный матч, настоящее испытание против величайшего. Конечно, он уже немного на спаде, но все еще очень и очень силен», – заключил Гилджес-Александер.
Первый матч серии второго раунда «Тандер» – «Лейкерс» стартует 6 мая в 3.30 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Там 80% игроков нба хотя бы половину от того, что Леброн творит «на спаде»
Там 80% игроков нба хотя бы половину от того, что Леброн творит «на спаде»
А почему на спаде в кавычках? Кому-то кажется, что это праймовый Леброн?
Ох, зря насчет спада....
Ох, зря насчет спада....
Надеюсь, не зря, и ЛеДед его чуточку накажет). Ну, мечтается, очень хочется чтобы дедушка на старости лет ещё нас победами порадовал)
Надеюсь, не зря, и ЛеДед его чуточку накажет). Ну, мечтается, очень хочется чтобы дедушка на старости лет ещё нас победами порадовал)
Да хватит его Дедом называть, играет лучше многих молодых)
Да. Леброн упал до праймого Мэджика.
Сейчас как Дончич покажет Эдвардсу, как надо восстанавливаться от травм и у Оклахомы все охренеют. Ждите ждите Уайт Пауэр на площадке.
... ЛеСилён.
ЛеСпад
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем