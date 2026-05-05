Гилджес-Александер о Джеймсе: «Один из лучших игроков за всю историю человечества. Конечно, он уже немного на спаде, но все еще очень и очень силен»

Гилджес-Александер высказался о Джеймсе.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отдал должное суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу в преддверии первой встречи с ним в плей-офф.

«Мы могли бы сидеть здесь весь день и говорить о том, что он сделал для игры. Этот парень – один из лучших баскетболистов за всю историю человечества. История говорит сама за себя.

Весь этот баскетбол без позиций, я полагаю, появился благодаря ему. Вам не нужно, чтобы я сидел здесь и рассказывал, насколько велик Леброн Джеймс. Должен получиться интересный матч, настоящее испытание против величайшего. Конечно, он уже немного на спаде, но все еще очень и очень силен», – заключил Гилджес-Александер.

Первый матч серии второго раунда «Тандер» – «Лейкерс » стартует 6 мая в 3.30 по московскому времени.