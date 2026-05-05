Ар Джей Барретт: «Хочу играть в «Торонто» до конца моей карьеры»

Барретт: Хочу играть в «Торонто» до конца моей карьеры.

Форвард «Торонто » Ар Джей Барретт выразил желание играть за клуб всю оставшуюся карьеру.

«Это простой вопрос для меня. Я отсюда родом, кто же не хочет играть дома?

Хочу играть в «Торонто» до конца моей карьеры. Мне не хочется уходить отсюда, и я без проблем заявляю об этом открыто.

Но это зависит не только от меня. Я сделал все, что мог, на площадке в этом году, и надеюсь, что все сложится, как надо», – сказал форвард.

Баррет отыграл за «Рэпторс» 57 матчей в регулярке, набирая в среднем 19,3 очка, 5,3 подбора и 3,3 передачи.

В контракте 25-летнего форварда остался один сезон (2026/27) с зарплатой в 29,6 млн долларов.