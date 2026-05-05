Энтони Эдвардс о состоянии колена: «Чувствую себя отлично. Меня ничего не ограничивает»
Энтони Эдвардс рассказал, как себя чувствовал в 1-м матче после травмы.
По словам звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса, он не испытывал проблем с коленом во время первого матча против «Сан-Антонио» (104:102, 1-0).
Эдвардс сыграл с ограничением времени в 25 минут, набрав 18 очков.
«Чувствую себя отлично. Меня ничего не ограничивает. Все зависит от того, что от меня потребуется тренеру», – заявил Эдвардс после игры.
Энтони вернулся в строй спустя 9 дней после неудачного приземления на левое колено, когда получил ушиб кости. Ожидалось, что он сможет выйти на площадку в лучшем случае в третьем или четвертом матче серии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
У какого-нибудь Дончича вылетел бы ахилл в том эпизоде, это один в один была ситуация с Тейтумом и Халибертоном, но Эдвардс вышел играть через 10 дней.