Энтони Эдвардс о состоянии колена: «Чувствую себя отлично. Меня ничего не ограничивает»

Энтони Эдвардс рассказал, как себя чувствовал в 1-м матче после травмы.

По словам звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса , он не испытывал проблем с коленом во время первого матча против «Сан-Антонио » (104:102, 1-0).

Эдвардс сыграл с ограничением времени в 25 минут, набрав 18 очков.

«Чувствую себя отлично. Меня ничего не ограничивает. Все зависит от того, что от меня потребуется тренеру», – заявил Эдвардс после игры.

Энтони вернулся в строй спустя 9 дней после неудачного приземления на левое колено, когда получил ушиб кости. Ожидалось, что он сможет выйти на площадку в лучшем случае в третьем или четвертом матче серии.