2

Энтони Эдвардс о состоянии колена: «Чувствую себя отлично. Меня ничего не ограничивает»

Энтони Эдвардс рассказал, как себя чувствовал в 1-м матче после травмы.

По словам звезды «Миннесоты» Энтони Эдвардса, он не испытывал проблем с коленом во время первого матча против «Сан-Антонио» (104:102, 1-0).

Эдвардс сыграл с ограничением времени в 25 минут, набрав 18 очков.

«Чувствую себя отлично. Меня ничего не ограничивает. Все зависит от того, что от меня потребуется тренеру», – заявил Эдвардс после игры.

Энтони вернулся в строй спустя 9 дней после неудачного приземления на левое колено, когда получил ушиб кости. Ожидалось, что он сможет выйти на площадку в лучшем случае в третьем или четвертом матче серии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoСан-Антонио
logoНБА плей-офф
logoЭнтони Эдвардс
logoМиннесота
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Только из-за одного здоровья он может считаться супер элитным игроком. Быть доступным всегда - чуть ли не главный навык в спорте, тем более в НБА.

У какого-нибудь Дончича вылетел бы ахилл в том эпизоде, это один в один была ситуация с Тейтумом и Халибертоном, но Эдвардс вышел играть через 10 дней.
Парень он конечно крепкий, этим также похож на MJ
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Данки Виктора Вембаньямы и Джулиуса Рэндла стали лучшими моментами игрового дня НБА
5 мая, 07:49Видео
Энтони Эдвардс: «Я столько ошибок наделал в концовке. Разочарован самим собой»
5 мая, 07:38
Энтони Эдвардс о Макдэниэлсе: «Мой любимый игрок НБА»
5 мая, 06:53
Виктор Вембаньяма: «Если бы я и другие лидеры нашей атаки сыграли лучше, все сложилось бы иначе. И тогда все получилось бы по-другому»
5 мая, 06:31
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем