Энтони Эдвардс: «Я столько ошибок наделал в концовке. Разочарован самим собой»

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс самокритично отозвался о своем выступлении в первой игре серии против «Сан-Антонио» (победа 104:102).

«Ох, чувак, я столько ошибок наделал в концовке. Разочарован самим собой. Для меня 75% игры – это мой разум. Он должен быть в правильном состоянии, а в последние 2 минуты игры этого не было. Я отдал два подбора в нападении, потерял мяч. Да уж. Я исправлюсь.

Нам просто нужно не выпадать из игрового плана, особенно мне, чувак. Я не могу позволять Шэмпени забирать два отскока в нападении. Возможно, я сейчас не такой взрывной, как обычно, но я должен отсекать соперника, делать маленькие важные вещи, чтобы выигрывать большие матчи», – отметил защитник.

Эдвардс опередил график возвращения после травмы колена и отыграл 25 минут, принеся своей команде 18 очков (8 из 13 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Томера Азарли в соцсети X
юмор не твое
пожалуй ты прав
Интересно почему он самоустранился от розыгрыша на последних минутах, отдав Рэндлу. Эхх Шэмпени)
