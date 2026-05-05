Сандро Мамукелашвили: «Люблю Торонто, люблю клуб и тренера Дарко. Очень хочу вернуться»

Центровой «Торонто» Сандро Мамукелашвили обозначил свои приоритеты в случае выхода на рынок свободных агентов этим летом.

«Думаю, многие не знают, но в прошлом году другие команды предлагали мне большие деньги, чтобы я играл за них.

Я баскетболист, я боец, я хочу побеждать и хочу быть частью чего-то значимого. Нужно понять, где я лучше всего подхожу, и какую роль смогу исполнять. Надеюсь, это будет здесь.

Я очень хочу вернуться. Я люблю Торонто, люблю болельщиков, люблю клуб и тренера Дарко. Я считаю, что он дал мне шанс выходить на площадку и быть собой.

Думаю, главное – понимать, что здесь мне есть место, что я могу быть игроком НБА, игроком ротации. Я просто хочу, чтобы так и оставалось, и хочу выступать как можно лучше и прогрессировать в следующем году», – сказал центровой.

В регулярке Мамукелашвили отыграл за «Рэпторс» 80 матчей (13 в старте), набирая в среднем 11,2 очка, 4,9 подбора и 1,9 передачи за 21,9 минуты на паркете.

В контракте центрового на следующий сезон прописана опция игрока (2,8 млн долларов).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Сандро Мамукелашвили
Чёт даже не за еду играет, а за крошки от чипсов, не знал
Какие большие деньги Сандро? Чудом благодаря Шпорам остался в лиге. Шанс использовал теперь или поднимай опцию или поедешь дальше)
Ответ Tim Timson
да ну, на десятку мужик играет точно. ему её дадут везде
Ответ Tim Timson
Да ему скорее длинный контракт нужен, а не большие деньги. В Торонто показал, что может быть важным скамеечником.
