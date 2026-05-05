Сандро Мамукелашвили: «Люблю Торонто, люблю клуб и тренера Дарко. Очень хочу вернуться»

Мамукелашвили: Я люблю Торонто, люблю клуб и тренера Дарко. Очень хочу вернуться.

Центровой «Торонто » Сандро Мамукелашвили обозначил свои приоритеты в случае выхода на рынок свободных агентов этим летом.

«Думаю, многие не знают, но в прошлом году другие команды предлагали мне большие деньги, чтобы я играл за них.

Я баскетболист, я боец, я хочу побеждать и хочу быть частью чего-то значимого. Нужно понять, где я лучше всего подхожу, и какую роль смогу исполнять. Надеюсь, это будет здесь.

Я очень хочу вернуться. Я люблю Торонто, люблю болельщиков, люблю клуб и тренера Дарко. Я считаю, что он дал мне шанс выходить на площадку и быть собой.

Думаю, главное – понимать, что здесь мне есть место, что я могу быть игроком НБА , игроком ротации. Я просто хочу, чтобы так и оставалось, и хочу выступать как можно лучше и прогрессировать в следующем году», – сказал центровой.

В регулярке Мамукелашвили отыграл за «Рэпторс» 80 матчей (13 в старте), набирая в среднем 11,2 очка, 4,9 подбора и 1,9 передачи за 21,9 минуты на паркете.

В контракте центрового на следующий сезон прописана опция игрока (2,8 млн долларов).