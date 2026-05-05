Эмбиид согнулся от боли после удара Бриджеса, который преодолевал его заслон
Бриджес жестко сыграл против Эмбиида .
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил болезненный удар от форварда «Нью-Йорка» Микэла Бриджеса во время первого матча серии между командами.
Эпизод произошел во второй четверти, когда Бриджес преодолевал выставленный Эмбиидом заслон. Судьи не зафиксировали нарушение, центровой продолжил игру.
Джоэл набрал 14 очков при 3/11 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Железный Микал мог и пожалеть железного Джоэля. Судья слепой)
Не очень понятно, что там за удар был. На заслонах каждый второй контакт такой. Руки перед собой держать надо по правилам
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем