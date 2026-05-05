Энтони Эдвардс о Макдэниэлсе: «Мой любимый игрок НБА»

Энтони Эдвардс назвал одного из одноклубников любимым игроком НБА.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс отдал должное форварду команды Джейдену Макдэниэлсу за то, как он проявил себя в первом раунде плей-офф с «Денвером» (4-2).

В понедельник «Вулвз» с победы начали полуфинальную серию Западной конференции со «Сперс» (104:102, 1-0).

«Как я уже говорил, он мой любимый игрок НБА. И он делает потрясающие вещи на ежедневной основе, в каждом матче. Мне нравится наблюдать за его игрой. Он вырос, повзрослел, стал более опытным и зрелым. За последние полтора года в этом смысле произошел серьезный рост. То, как он видит игру, читает игру, чувствует правильный момент, когда нужно оказаться в своей зоне... Он знает, что от него требуется агрессия.

Он достиг большого прогресса в плане понимания игры. Знает, куда надо бежать, а куда не надо. Мой любимый игрок в лиге. Обожаю его», – признался Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
They got KD but we got Jaden McDaniels
Жаль, не могу плюсануть. Легендарная фраза! 🔥
Конечно легендарная у меня вся инста в эдитах с ней
