  • «Хьюстон» отказался от воссоединения с Джеймсом Харденом из-за опасений, как он повлияет на молодой костяк команды
«Хьюстон» отказался от воссоединения с Джеймсом Харденом из-за опасений, как он повлияет на молодой костяк команды

«Рокетс» не захотели возвращать Хардена.

Несмотря на взаимный интерес и потребность в разыгрывающем после разрыва крестообразной связки у Фреда Ванвлита, «Рокетс» в этом сезоне отказались от попыток воссоединения с Джеймсом Харденом, отдав приоритет развитию своего молодого ядра.

Представители Хардена связались с «Хьюстоном» и стали выяснять заинтересованность в возможном возвращении игрока в клуб после того, как «Клипперс» провалили старт сезона (6-21).

«Рокетс» отказались, несмотря на то, что Харден сохранил статус игрока уровня Матча всех звезд. Клуб не хотел, чтобы присутствие Хардена на площадке мешало развитию Рида Шеппарда, Алперена Шенгюна и Амена Томпсона.

«Мы не ищем гелиоцентрического игрока, каким бы великолепным Джеймс по-прежнему ни был, – заявил ESPN один из источников в команде. – Мы хотим развивать Рида, мы хотим развивать Амена, и мы хотим, чтобы мяч был в руках Алпи».

«Мы не собирались отдавать мяч в руки Хардена. Так зачем тогда обменивать Джеймса, если вы не дадите ему мяч?» – подтвердил второй источник.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Не хотят, чтобы было негативное влияние на молодежь, поэтому пригласили Дюранта. Понятно. "Мяч в руках у Алпи" - это вылет в первом раунде каждый год и зрелище для гурманов, как он тридцать секунд в каждом владении пытается жопой продавить оппонента, чтобы потом бросить корявый крюк, постоять кеглей в защите и в следующей атаке бросить кирпич со средней. Ммм, перспективы.
То ли дело Кексик) повлиял на молодежь как надо)
В итоге всё свелось к бесконечным однообразным айзо от Кеши, кайф. Харден же вообще всю карьеру и особенно в нынешнем возрасте постоянно партнёров раскрывает, Макси передаёт привет "молодому костяку" Хьюстона.
Тут дело не в КД, год назад с Гсв они также мучались в атаке, ничего не могли сделать, в этом году тоже самое, тут дело в тренере однозначно
Давайте не будем забывать, что у Хьюстона вылетел ФВЛ и Адамс. Это достаточно много денег, подборов и очков. И атака по другому мо6ла бы выглядеть с ними
Ну тут я даже не знаю что сказать…. Либо у них есть стратегия и они ее придерживаются, либо одно из двух…
Ну вот с Митчеллом в Кливленде нормально сыгрались.
Да просто не хотели, чтоб молодняк сгинул в стрипухах
Хоть мужчинами стали бы
