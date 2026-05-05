«Хьюстон» отказался от воссоединения с Джеймсом Харденом из-за опасений, как он повлияет на молодой костяк команды

«Рокетс» не захотели возвращать Хардена.

Несмотря на взаимный интерес и потребность в разыгрывающем после разрыва крестообразной связки у Фреда Ванвлита, «Рокетс» в этом сезоне отказались от попыток воссоединения с Джеймсом Харденом , отдав приоритет развитию своего молодого ядра.

Представители Хардена связались с «Хьюстоном » и стали выяснять заинтересованность в возможном возвращении игрока в клуб после того, как «Клипперс» провалили старт сезона (6-21).

«Рокетс» отказались, несмотря на то, что Харден сохранил статус игрока уровня Матча всех звезд. Клуб не хотел, чтобы присутствие Хардена на площадке мешало развитию Рида Шеппарда , Алперена Шенгюна и Амена Томпсона .

«Мы не ищем гелиоцентрического игрока, каким бы великолепным Джеймс по-прежнему ни был, – заявил ESPN один из источников в команде. – Мы хотим развивать Рида, мы хотим развивать Амена, и мы хотим, чтобы мяч был в руках Алпи».

«Мы не собирались отдавать мяч в руки Хардена. Так зачем тогда обменивать Джеймса, если вы не дадите ему мяч?» – подтвердил второй источник.