Виктор Вембаньяма: «Если бы я и другие лидеры нашей атаки сыграли лучше, все сложилось бы иначе. И тогда все получилось бы по-другому»
Вембаньяма назвал причину неожиданного поражения в первом матче серии.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма выдал каламбур после поражения в первом матче серии с «Вулвз» (102:104, 0-1), отвечая на вопрос о реакции молодой команды на поражение в близкой концовке игры в плей-офф.
Вембаньяма оформил трипл-дабл через рекордные в истории НБА 12 блок-шотов, но реализовал лишь 5/17 с игры.
«Есть как хорошее, так и плохое. Что касается плохого... Во многом это на мне... Мою игру сложно назвать удачной. А ведь команда на меня рассчитывает. Если бы я и другие лидеры нашей атаки сыграли лучше, все сложилось бы иначе.
Ну и вообще говоря, если бы все сложилось иначе, то в итоге все получилось бы по-другому (смех в зале)», – заявил француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
14 комментариев
Видно, что буддистские практики даром не прошли.