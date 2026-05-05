  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма: «Если бы я и другие лидеры нашей атаки сыграли лучше, все сложилось бы иначе. И тогда все получилось бы по-другому»
14

Виктор Вембаньяма: «Если бы я и другие лидеры нашей атаки сыграли лучше, все сложилось бы иначе. И тогда все получилось бы по-другому»

Вембаньяма назвал причину неожиданного поражения в первом матче серии.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма выдал каламбур после поражения в первом матче серии с «Вулвз» (102:104, 0-1), отвечая на вопрос о реакции молодой команды на поражение в близкой концовке игры в плей-офф.

Вембаньяма оформил трипл-дабл через рекордные в истории НБА 12 блок-шотов, но реализовал лишь 5/17 с игры.

«Есть как хорошее, так и плохое. Что касается плохого... Во многом это на мне... Мою игру сложно назвать удачной. А ведь команда на меня рассчитывает. Если бы я и другие лидеры нашей атаки сыграли лучше, все сложилось бы иначе. 

Ну и вообще говоря, если бы все сложилось иначе, то в итоге все получилось бы по-другому (смех в зале)», – заявил француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
logoСан-Антонио
logoНБА плей-офф
logoМиннесота
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Если бы все сложилось иначе, то и получилось бы по-другому»

Видно, что буддистские практики даром не прошли.
Ответ Nikita Dorodenko
«Если бы все сложилось иначе, то и получилось бы по-другому» Видно, что буддистские практики даром не прошли.
"Могут не только лишь все " Просто инопланетянин плохо слова подобрал)
Ответ bear7904
"Могут не только лишь все " Просто инопланетянин плохо слова подобрал)
Надо ещё больше книжек прочитать ему.
Гобер плохой фильтр подсунул
Настолько плохо все время не будет
Ответ Ренат Рыбка
Настолько плохо все время не будет
Согласен, Вемба недоиграл в защите немножко, думаю, в следующей игре сделает 20 блоков + 10 перехватов
Не ту книгу взял перед матчем. Кличко похоже)
Расскажите Богомолу про различие между бабушками и дедушками уже... и слово если
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терренс Шэннон-младший: «Поставлю сверху через Вембаньяму. Он не сможет заблокировать все»
5 мая, 06:17
Майк Конли о возвращении Эдвардса: «Он мой герой»
5 мая, 06:06
Крис Финч о рекорде Вембаньямы по блок-шотам: «Судьи пропустили несколько голтендингов»
5 мая, 05:53
Митч Джонсон о том, почему не взял тайм-аут при «-2» в последней атаке: «Их защита была не организована. Бросок Шэмпени меня полностью устроил»
5 мая, 05:52
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем