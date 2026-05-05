Джош Харт развязал шнурки телеведущему Джимми Фэллону во время матча

Харт подшутил над Фэллоном.

Знаменитый комик и телеведущий Джимми Фэллон посетил первый матч серии «Никс» против «Сиксерс».

Форвард «Нью-Йорка » Джош Харт нашел время по ходу игры, чтобы подшутить над Фэллоном и развязать ему шнурки.

«Никс» уверенно разгромили «Сиксерс» (137:98), Харт отметился 8 очками, 8 подборами, 6 передачами и 3 перехватами.