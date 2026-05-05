11

Терренс Шэннон-младший: «Поставлю сверху через Вембаньяму. Он не сможет заблокировать все»

Игрок «Миннесоты» сделал предупреждение Вембаньяме.

Защитник «Миннесоты» Терренс Шэннон-младший заявил, что не боится центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму, который сделал рекордные в истории плей-офф НБА 12 блок-шотов в первом матче между командами.

«Вулвз» все равно удалось победить (104:102), Шэннон набрал 16 очков при 5/13 с игры.

«Ему придется постоянно блокировать, покоя не будет. Я не собираюсь останавливаться и буду идти в проходы.

После того, как он заблокировал мой второй бросок, он сказал мне кое-что. Но я ответил. Я сказал, что ему придется встречать и блокировать меня постоянно. И я знаю, что он не сможет накрывать меня каждый раз – я поставлю сверху через него. Так что посмотрим еще», – заявил Шэннон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoМиннесота
logoНБА плей-офф
logoСан-Антонио
logoТерренс Шэннон
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 из 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Ответ Dmitrii85
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 из 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Если бы еще свистели все голтендинги, то хорошо) обожаю Вемби, но судьи слишком много прощают, сегодня 3-4 блока прям очевидные с нарушением
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 и 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Ответ Dmitrii85
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 и 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Ага, видео какой подарок, он с языком на плече всю игру из ща того что приходиться бежать сломя голову в защиту и за угрозы транзишина Шеннона, ну и Шеннон не дурак, пас в конце на Гобера отдал на свободное кольцо, короче, Миннесоту вполне устраивает 12 блоков Вемьи с такой вялой игрой в атаке
Но все равно блоки будут не все же будет попадаться с периметра
Ответ Ренат Рыбка
Но все равно блоки будут не все же будет попадаться с периметра
А Шэннон с периметра и не попадал, а лез под кольцо в быстрых проходах.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Конли о возвращении Эдвардса: «Он мой герой»
5 мая, 06:06
Крис Финч о рекорде Вембаньямы по блок-шотам: «Судьи пропустили несколько голтендингов»
5 мая, 05:53
Митч Джонсон о том, почему не взял тайм-аут при «-2» в последней атаке: «Их защита была не организована. Бросок Шэмпени меня полностью устроил»
5 мая, 05:52
«Миннесота» устояла в близкой концовке, «Сан-Антонио» смазал потенциально победный трехочковый
5 мая, 05:34Видео
Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в одном матче плей-офф – 12 в проигранной встрече с «Миннесотой»
5 мая, 04:40
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем