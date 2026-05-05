Терренс Шэннон-младший: «Поставлю сверху через Вембаньяму. Он не сможет заблокировать все»
Игрок «Миннесоты» сделал предупреждение Вембаньяме.
Защитник «Миннесоты» Терренс Шэннон-младший заявил, что не боится центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму, который сделал рекордные в истории плей-офф НБА 12 блок-шотов в первом матче между командами.
«Вулвз» все равно удалось победить (104:102), Шэннон набрал 16 очков при 5/13 с игры.
«Ему придется постоянно блокировать, покоя не будет. Я не собираюсь останавливаться и буду идти в проходы.
После того, как он заблокировал мой второй бросок, он сказал мне кое-что. Но я ответил. Я сказал, что ему придется встречать и блокировать меня постоянно. И я знаю, что он не сможет накрывать меня каждый раз – я поставлю сверху через него. Так что посмотрим еще», – заявил Шэннон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 из 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 из 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Если бы еще свистели все голтендинги, то хорошо) обожаю Вемби, но судьи слишком много прощают, сегодня 3-4 блока прям очевидные с нарушением
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 и 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Для вемби это будет просто подарок если данный товарищ будет продолжать на него лезть. Ну воткнет он 1 и 4 или даже 1 из 3. Эффективность то нулевая с таким %. Но для братка из минесоты главное поставить через вембу. Морант головного мозга.
Ага, видео какой подарок, он с языком на плече всю игру из ща того что приходиться бежать сломя голову в защиту и за угрозы транзишина Шеннона, ну и Шеннон не дурак, пас в конце на Гобера отдал на свободное кольцо, короче, Миннесоту вполне устраивает 12 блоков Вемьи с такой вялой игрой в атаке
Но все равно блоки будут не все же будет попадаться с периметра
Но все равно блоки будут не все же будет попадаться с периметра
А Шэннон с периметра и не попадал, а лез под кольцо в быстрых проходах.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем