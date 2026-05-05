Терренс Шэннон-младший: «Поставлю сверху через Вембаньяму. Он не сможет заблокировать все»

Игрок «Миннесоты» сделал предупреждение Вембаньяме.

Защитник «Миннесоты» Терренс Шэннон-младший заявил, что не боится центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму, который сделал рекордные в истории плей-офф НБА 12 блок-шотов в первом матче между командами.

«Вулвз» все равно удалось победить (104:102), Шэннон набрал 16 очков при 5/13 с игры.

«Ему придется постоянно блокировать, покоя не будет. Я не собираюсь останавливаться и буду идти в проходы.

После того, как он заблокировал мой второй бросок, он сказал мне кое-что. Но я ответил. Я сказал, что ему придется встречать и блокировать меня постоянно. И я знаю, что он не сможет накрывать меня каждый раз – я поставлю сверху через него. Так что посмотрим еще», – заявил Шэннон.