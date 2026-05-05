Тайриз Макси о разгроме от «Никс»: «Неважно, уступили мы с разницей в 7 очков или в 70. Они выиграли один матч, а мы проиграли один матч»

Макси прокомментировал разгромное поражение от «Нью-Йорка».

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси сдержанно отреагировал на разгромное поражение от «Нью-Йорка » (98:137) в первой игре серии.

«Как и сказал тренер Нерс, неважно, уступили мы с разницей в 7 очков или в 70. Они выиграли один матч, а мы проиграли один матч», – констатировал защитник.

Макси отыграл 27 минут и отметился 13 очками (3 из 9 с игры, 0 из 3 трехочковых, 7 из 7 штрафных), 3 подборами и 2 передачами при 4 потерях.