  • Тайриз Макси о разгроме от «Никс»: «Неважно, уступили мы с разницей в 7 очков или в 70. Они выиграли один матч, а мы проиграли один матч»
3

Макси прокомментировал разгромное поражение от «Нью-Йорка».

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси сдержанно отреагировал на разгромное поражение от «Нью-Йорка» (98:137) в первой игре серии.

«Как и сказал тренер Нерс, неважно, уступили мы с разницей в 7 очков или в 70. Они выиграли один матч, а мы проиграли один матч», – констатировал защитник.

Макси отыграл 27 минут и отметился 13 очками (3 из 9 с игры, 0 из 3 трехочковых, 7 из 7 штрафных), 3 подборами и 2 передачами при 4 потерях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Передышка просто нужна. Седьмая с Бостоном вынула всю душу.
Ну если вспоминать, серия с Бостоном начиналась, точно также.
Вполне себе имеющее разумное зерно изречение. Тем более проиграть пару-тройку очков, еще и затратив много сил, куда обиднее, как по мне. Думаю, борьба в серии еще будет.
