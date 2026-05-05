Майк Конли о возвращении Эдвардса: «Он мой герой»

Майк Конли отдал должное Эдвардсу за самопожертвование .

Ветеран «Миннесоты» Майк Конли после победы в первом матче серии с «Сан-Антонио» (104:102, 1-0) похвалил звездного защитника Энтони Эдвардса за стремительное возвращение после травмы колена.

«Перед игрой я назвал его своим героем. Энтони – тот, на кого можно равняться за то, через что он прошел за последнюю неделю, чтобы подготовиться к первой игре. Никто не ожидал, что он будет на площадке. Его уровень преданности игре, не только игре, но и своим товарищам по команде, показывает, с каким уважением он относится к нам и тем возможностям, которые у нас есть. То, как он проявил себя в этой ситуации, говорит о многом.

У меня было несколько таких случаев. Однажды я получил перелом кости черепа, но через четыре дня вернулся к игре. Это же будто сцена из жизни воина, верно? Да, это, наверное, было похоже: ты понимаешь, что не должен играть, но все равно играешь. Ты выигрываешь матч и ведешь свою команду. Так что, как я уже сказал, в его поступке я увидел много общего с собой. Очень горжусь им и рад, что он смог вернуться», – поделился Конли.

Эдвардс вышел со скамейки и сыграл с ограничением времени. За 25 минут лидер «волков» набрал 18 очков, 3 подбора и 3 передачи при 8/13 с игры.

Энтони вернулся в строй спустя 9 дней после неудачного приземления на левое колено, когда получил ушиб кости. Ожидалось, что он сможет выйти на площадку в лучшем случае в третьем или четвертом матче серии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
