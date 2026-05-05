Крис Финч о рекорде Вембаньямы по блок-шотам: «Судьи пропустили несколько голтендингов»
Тренер «Миннесоты» считает рекорд Вембаньямы по блок-шотам нелегитимным .
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отреагировал на рекорд Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио» по блок-шотам в матче плей-офф (12).
«Да, у него было много блок-шотов. Было также несколько случаев нарушения правила голтендинг, которые не были зафиксированы. А это ценные очки, которые нам хотелось бы заслуженно получить.
Во второй половине нам нужно было сыграть в атаке более грамотно. Как мне кажется, у нас кое-что получилось в этом плане», – заявил Финч.
«Вулвз» начали полуфинал Западной конференции с выездной победы – 104:102, 1-0.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
Хоть кто-то не засцал правду сказать. А если ещё учесть, что серди остальных блоков есть и выполненные с нарушениями, то все эти рекорды- имени Сильвера, выстругивающего очередную звезду из слившей игру каланчи
