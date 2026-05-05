Крис Финч о рекорде Вембаньямы по блок-шотам: «Судьи пропустили несколько голтендингов»

Тренер «Миннесоты» считает рекорд Вембаньямы по блок-шотам нелегитимным .

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отреагировал на рекорд Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио » по блок-шотам в матче плей-офф (12).

«Да, у него было много блок-шотов. Было также несколько случаев нарушения правила голтендинг, которые не были зафиксированы. А это ценные очки, которые нам хотелось бы заслуженно получить.

Во второй половине нам нужно было сыграть в атаке более грамотно. Как мне кажется, у нас кое-что получилось в этом плане», – заявил Финч.

«Вулвз» начали полуфинал Западной конференции с выездной победы – 104:102, 1-0.