Митч Джонсон о том, почему не взял тайм-аут при «-2» в последней атаке: «Их защита была не организована. Бросок Шэмпени меня полностью устроил»
Джонсон объяснил свое решение в концовке.
Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон пояснил свое решение не брать тайм-аут в последней атаке матча против «Миннесоты» при «-2».
«Мне показалось, их защита была не организована, и у нас было достаточно времени, чтобы убежать и получить момент для броска.
Джулиан (Шэмпени) заставил пролететь защитника мимо себя и исполнил трехочковый в своем ритме. Меня этот бросок полностью устроил», – сказал тренер.
Попытка Шэмпени не достигла цели, и «Сперс» проиграли матч – 102:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Митча Джонсона
Не повезло в этот раз.
В любом случае серия будет интересная, это только первая игра.
Когда САС взяли мяч, на паркете жалкие 7.5 секунд. 3-4 секунды команда просто потратила вникуда. Вемба вообще будто бы не понял, "какой сейчас момент" и вообще как-то очень медленно и вальяжно там покидал мячик на своей половине в перепасовке. Да, по факту даже так хватило времени вывести Шэмпени на бросок, но тут и сама Минька запаниковала и неправильно сыграла.