Митч Джонсон о том, почему не взял тайм-аут при «-2» в последней атаке: «Их защита была не организована. Бросок Шэмпени меня полностью устроил»

Джонсон объяснил свое решение в концовке.

Главный тренер «Сан-Антонио » Митч Джонсон пояснил свое решение не брать тайм-аут в последней атаке матча против «Миннесоты» при «-2».

«Мне показалось, их защита была не организована, и у нас было достаточно времени, чтобы убежать и получить момент для броска.

Джулиан (Шэмпени) заставил пролететь защитника мимо себя и исполнил трехочковый в своем ритме. Меня этот бросок полностью устроил», – сказал тренер.

Попытка Шэмпени не достигла цели, и «Сперс» проиграли матч – 102:104.