  • Митч Джонсон о том, почему не взял тайм-аут при «-2» в последней атаке: «Их защита была не организована. Бросок Шэмпени меня полностью устроил»
Джонсон объяснил свое решение в концовке.

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон пояснил свое решение не брать тайм-аут в последней атаке матча против «Миннесоты» при «-2».

«Мне показалось, их защита была не организована, и у нас было достаточно времени, чтобы убежать и получить момент для броска.

Джулиан (Шэмпени) заставил пролететь защитника мимо себя и исполнил трехочковый в своем ритме. Меня этот бросок полностью устроил», – сказал тренер.

Попытка Шэмпени не достигла цели, и «Сперс» проиграли матч – 102:104.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Митча Джонсона
Да все складывалось хорошо в концовке для СА. И Шампэни был в огне в концовке, взял несколько крутых подборов и забил важные очки в конце. Поэтому логично было, чтобы и на победу он бросал.
Не повезло в этот раз.
В любом случае серия будет интересная, это только первая игра.
Всё это на тоненького. Коуч мог нарисовать 2-3 варианта и если бы выводили Шампени, то возможно был бы такой же бросок. Минька по-любому бы пасла Вемби, Фокса и Касла. А в итоге два самых неожиданных игрока организовали баззер. Увы не зашёл )
насчет отсутствия тайм-аута претензий не должно быть
У Вас около 7-8 секунд на атаку, вы не взяв тайм-аут банально тратите около 3-4 секунд на то, чтобы довести мяч до бросковой дистанции по кольцу соперника. Сомнительно. Да, Шэмпени мог попасть и это был бы "отскок" на удачной трехе, но был бы это идеально-правильно сыгранный момент или "ошибка выжившего"?

Когда САС взяли мяч, на паркете жалкие 7.5 секунд. 3-4 секунды команда просто потратила вникуда. Вемба вообще будто бы не понял, "какой сейчас момент" и вообще как-то очень медленно и вальяжно там покидал мячик на своей половине в перепасовке. Да, по факту даже так хватило времени вывести Шэмпени на бросок, но тут и сама Минька запаниковала и неправильно сыграла.
идеально разыграли, убив время, получив открытую треху
