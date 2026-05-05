  • Дрэймонд Грин ответил Остину Риверсу: «Ты получил крупнейшую финансовую помощь в истории США, когда отец выписал тебе 42 миллиона»
Дрэймонд Грин жестко прошелся по экс-игроку НБА.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вступил в заочную полемику с бывшим игроком НБА, ныне экспертом Остином Риверсом.

Грин ранее заявил, что мог добиться большего в плане атаки за карьеру, но в арсенале «Голден Стэйт» нет ни одной комбинации под него. Риверс сказал, что он «озадачен» заявлениями Дрэймонда, назвав «нелепым» то, что тот не понимает, почему тренер Стив Керр не использует его чаще как скорера.

Грин ответил в последнем выпуске «Шоу Дрэймонда Грина».

«Кстати, об Остине Риверсе. Я видел, как он сказал, что озадачен, и то, что я сказал, якобы нелепо. Мне просто интересно, как парень, которого выбрали под 10-м номером на драфте – а меня взяли тогда под 35-м – которого уже больше нет в лиге, а я все еще здесь, говорит: «Дрэймонд никогда не был тем, кто набирает очки».

Остин, мы с тобой набирали одинаковое количество очков в старшей школе, и я говорю «старшая школа», потому что именно тогда ты был на пике своей формы... Ему и правда стоит рассуждать о моей карьере в НБА? Я все еще в своей первой команде. А он ушел из своей первой команды через два года. Этот парень получил крупнейшую финансовую помощь в истории США еще до того, как президент Трамп спас авиакомпании, когда его отец выписал ему 42 миллиона долларов», – заявил Грин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Draymond Green Show
Дрэймонд Грин в шоу Дрэймонда Грина о Дрэймонде Грине !!!😂💪🏽
Грин конечно токсик, но дока-младшего надо макать периодически. Тот контракт это образец непотизма. Фу
контракт большой, с учётом уровня прогресса в игре Остина на тот момент
Грин действительно плохо бросает средние. Точнее, не бросает, даже когда есть возможность. А тут как в анекдоте:
"- Ваша жена - б...ь
-А ваша?"
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
30 апреля, 19:50
Дрэймонд Грин: «Стив Керр отчасти помешал моей карьере, хорошее всегда идет рядом с плохим»
30 апреля, 08:50
Стив Керр: «Дрэймонд Грин – лучший защитник, которого я когда-либо видел»
26 апреля, 21:37
