  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Президент «Орландо» Уэлтман: «Не вижу смысла разваливать эту команду из-за одной неудачной половины матча»
0

Президент «Орландо» Уэлтман: «Не вижу смысла разваливать эту команду из-за одной неудачной половины матча»

Руководство «Орландо» определилось с планом на лето после коллапса в плей-офф.

Президент «Орландо» Джефф Уэлтман заявил, что клуб не планирует вносить радикальные изменения в состав после поражения в серии с «Детройтом», в которой флоридцы упустили преимущество 3-1 и провалили шестой матч.

В понедельник «Мэджик» отправили в отставку главного тренера Джамала Мозли.

«Это был болезненный удар. Мы будем вспоминать о случившемся все лето. Понимаем, что большая часть нашего сезона будет проходить сквозь призму этого.

Что произошло? Я могу указать на многое. Думаю, что произошло следующее: мы вели 3-1 против команды номер один на Востоке, а затем Франц получил травму. Это изменило ход серии.

Когда мы были здоровы, мы входили в пятерку лучших по защите и в десятку лучших по нападению в лиге. Как мне кажется, мы увидели кое-что из того, на что изначально надеялись [в серии против «Детройта»]. Поэтому я не хочу разрушать и разбирать все это только из-за того, как все в итоге закончилось, и особенно из-за одной неудачной половины», – заявил Уэлтман.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoОрландо
Джефф Уэлтман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Тибодо – один из кандидатов на пост главного тренера «Орландо» (Стив Поппер)
4 мая, 19:40
Джамал Мозли: «Никогда не забуду время, проведенное в «Орландо». Этот город и клуб многое для меня значат»
4 мая, 18:25
«Орландо» может обменять Джейлена Саггса в предстоящем межсезонье
4 мая, 17:48
Джефф Уэлтман сохранит пост президента «Орландо»
4 мая, 16:44
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем