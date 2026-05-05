«Миннесота» устояла в близкой концовке, «Сан-Антонио» смазал потенциально победный трехочковый
«Вулвс» одержали победу в близкой концовке.
«Миннесота» смогла удержать преимущество в счете на последней минуте первой игры против «Сан-Антонио».
Форвард «Вулвс» Джулиус Рэндл вывел свою команду вперед на 6 очков попаданием от щита. «Сперс» сократили разницу до «-2» и бросали на победу под сирену, но трехочковый форварда Джулиана Шэмпени не достиг цели.
«Тимбервулвс» одержали верх (104:102) и повели в серии – 1-0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Можно было еще 3 секунды постучать и такой же кирпич бросить. Оставил 11 сек на атаку.