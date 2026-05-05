«Миннесота» устояла в близкой концовке, «Сан-Антонио» смазал потенциально победный трехочковый

«Вулвс» одержали победу в близкой концовке.

«Миннесота » смогла удержать преимущество в счете на последней минуте первой игры против «Сан-Антонио ».

Форвард «Вулвс» Джулиус Рэндл вывел свою команду вперед на 6 очков попаданием от щита. «Сперс» сократили разницу до «-2» и бросали на победу под сирену, но трехочковый форварда Джулиана Шэмпени не достиг цели.

«Тимбервулвс» одержали верх (104:102) и повели в серии – 1-0.