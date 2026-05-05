«Миннесота» устояла в близкой концовке, «Сан-Антонио» смазал потенциально победный трехочковый

«Вулвс» одержали победу в близкой концовке.

«Миннесота» смогла удержать преимущество в счете на последней минуте первой игры против «Сан-Антонио».

Форвард «Вулвс» Джулиус Рэндл вывел свою команду вперед на 6 очков попаданием от щита. «Сперс» сократили разницу до «-2» и бросали на победу под сирену, но трехочковый форварда Джулиана Шэмпени не достиг цели.

«Тимбервулвс» одержали верх (104:102) и повели в серии – 1-0.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Уже до смешного доходит, практически в каждой игре и уж точно в каждой серии три года подряд Миннесота всегда в роли аутсайдера. Что по прогнозам "аналитиков", что по прогнозам букмекеров. Да, два года подряд отлетали от команд в финале конфы, которые были на голову сильнее, но в любом случае для меня Миннесота это прям буквальное отображение понятия андердоги. Команда которая вцепляется в соперника как пёс и начинает его изводить. Ну и в очередной раз Крис Финч проводит просто феноменальную работу
Это уже не андердоги, это андерволки.
Муравей чуть концовку не завалил конечно…
Можно было еще 3 секунды постучать и такой же кирпич бросить. Оставил 11 сек на атаку.
Минька красавчики, но могли в концовке не давать шанса, а вместо этого рисковали получить
Что одни, что другие боярскиую последнюю минуту проводили. Что-то на очень уверенном)
САс могли не доводить до такого попади Фокс или Вемби свои 3х очковые хотя бы несколько ну и меньше потерь на двоих 9 и 0из 12 трехи
Да да конечно, а то что Миннесоты ничего не по подала из за дуги и в концовки просто подарили несколько очков подряд САС, это не изменило бы ничего
Открыл майскор - 4 четверть Миннесота 4/4 трёх.
Как плотно в защите Сперс играют
