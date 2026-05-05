Виктор Вембаньяма стал третьим игроком в истории плей-офф НБА, оформившим трипл-дабл с блок-шотами
Вембаньяма собрал трипл-дабл с блок-шотами.
В первой игре серии против «Миннесоты» звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил свой первый трипл-дабл в плей-офф НБА.
За 40 минут на паркете Вембаньяма набрал 11 очков (5 из 17 с игры, 0 из 8 из-за дуги), 15 подборов и 12 блок-шотов.
22-летний центровой стал третьим в истории плей-офф НБА, кому удалось оформить трипл-дабл с блок-шотами. До него это делали Эндрю Байнэм (2012) и Хаким Оладжувон (1990).
Несмотря на усилия Вембаньямы, «Сперс» проиграли матч – 102:104.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём квадрупл-дабл и желательно в победном матче.
Ждём квадрупл-дабл и желательно в победном матче.
Он умрëт просто на площадке тогда ,и так всю игру с языком на плече от нагрузки, а серия только началась после нескольких дней отдыха
Убрать нахрен эти ненужные трёхочковые, сосредоточиться на заигрывании партнёров и лёгких бросках в районе краски - и Вемба станет по настоящему устрашающим. У Спёрс достаточно профильных снайперов и без кирпичей Вембы.
Убрать нахрен эти ненужные трёхочковые, сосредоточиться на заигрывании партнёров и лёгких бросках в районе краски - и Вемба станет по настоящему устрашающим. У Спёрс достаточно профильных снайперов и без кирпичей Вембы.
Что-то несешь бл. Ь, какие нафиг лёгкие броски в районе краски, ты каким место вообще смотрел игру? кого он там заиграет если его давят жостко, нет там ничего легкого для него вообще, даже через Руди когда забивал это отнимала много сил, а Руди свежочком, таких много не забьëшь, это Плей-офф детка
Броски у Витька не пошли сегодня, прицел сбился, зато наблочил будь здоров
Броски у Витька не пошли сегодня, прицел сбился, зато наблочил будь здоров
Да да, сбился просто, без причины
Больше потрясло, когда он забил, зависнув в воздухе. Большие так никогда не умели
Это все, конечно, хорошо, но пацан третий год в лиге, не новичок все же уже, авансов вагон, потенциала тоже, может, пора тренеру найти яйца и начать контролировать его это изображение из себя Кобе Брайанта в атаке? В защите вопросов нет, уже один из лучших игроков в истории, но в атаке вы уже или крестик снимите, или штаны наденьте - надо или сократить его роль, или вдолбить в голову, что он 250-сантиметровая каланча, а не Ален Айверсон. Если САС ещё играют в тренировочном режиме и типа "мы тут мальчика развиваем", то окей, хотя честно говоря, с точки зрения игрового интеллекта и выбора бросков я особого развития не вижу за пару лет. Если же они хотят бороться за титул - тем более, что вряд ли Вемби просто в силу физиологии будет в прайме до 35, ему до 30 бы протянуть, так что каждый год не лишний - то с такой игрой в атаке они ничего не выиграют никогда. Конечно, против какого-нибудь Джексона Хэйеса или там недоросликов из ЛАЛ он и 60 очков бы набрал, но против серьезной защиты сбивается вместо доминирования на абсолютно тупорылые кирпичи
Это все, конечно, хорошо, но пацан третий год в лиге, не новичок все же уже, авансов вагон, потенциала тоже, может, пора тренеру найти яйца и начать контролировать его это изображение из себя Кобе Брайанта в атаке? В защите вопросов нет, уже один из лучших игроков в истории, но в атаке вы уже или крестик снимите, или штаны наденьте - надо или сократить его роль, или вдолбить в голову, что он 250-сантиметровая каланча, а не Ален Айверсон. Если САС ещё играют в тренировочном режиме и типа "мы тут мальчика развиваем", то окей, хотя честно говоря, с точки зрения игрового интеллекта и выбора бросков я особого развития не вижу за пару лет. Если же они хотят бороться за титул - тем более, что вряд ли Вемби просто в силу физиологии будет в прайме до 35, ему до 30 бы протянуть, так что каждый год не лишний - то с такой игрой в атаке они ничего не выиграют никогда. Конечно, против какого-нибудь Джексона Хэйеса или там недоросликов из ЛАЛ он и 60 очков бы набрал, но против серьезной защиты сбивается вместо доминирования на абсолютно тупорылые кирпичи
так у него по сезону 35, а до этого мачта было 50 в плейофф. тупорылый пока тут ты
так у него по сезону 35, а до этого мачта было 50 в плейофф. тупорылый пока тут ты
Выборка из 13 бросков за 4 игры против Портленда это как раз для людей с двузначным айкью типа тебя. 34.9 по сезону на 5.5 бросках это топ, конечно, уровень Лу Дорта
В конце совсем голову потерял и пытался очки набрать хоть как-то, как будто ради трипл-дабла (нет, конечно, но выглядело не очень)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем