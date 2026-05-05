Виктор Вембаньяма стал третьим игроком в истории плей-офф НБА, оформившим трипл-дабл с блок-шотами

Вембаньяма собрал трипл-дабл с блок-шотами.

В первой игре серии против «Миннесоты» звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма оформил свой первый трипл-дабл в плей-офф НБА .

За 40 минут на паркете Вембаньяма набрал 11 очков (5 из 17 с игры, 0 из 8 из-за дуги), 15 подборов и 12 блок-шотов.

22-летний центровой стал третьим в истории плей-офф НБА, кому удалось оформить трипл-дабл с блок-шотами. До него это делали Эндрю Байнэм (2012) и Хаким Оладжувон (1990).

Несмотря на усилия Вембаньямы, «Сперс» проиграли матч – 102:104.