Стефен Карри: «Игрокам НБА недоплачивают»

Стефен Карри утверждает, что игрокам НБА недоплачивают.

Звезда «Голден Стэйт » Стефен Карри во время интервью выразил мнение, что баскетболисты НБА получают недостаточно, если учитывать уровень дохода лиги в целом и структуру его распределения.

«С учетом того, как сейчас устроено коллективное соглашение, мы не можем на равных участвовать в распределении долей. И это очень важно, потому что речь идет о партнерстве с владельцами. Это партнерство с лигой, и мы работаем только на краткосрочную выгоду от этих доходов. Контрактные цифры звучат безумно, но то, сколько зарабатывает лига, независимо от того, с какой эпохой вы хотите это сравнить, вероятно, у них выходит в 10 раз больше. Тот факт, что мы не можем на равных участвовать в распределении долей, пока играем – это одна из причин, почему я бы сказал, что да, нам недоплачивают. Потому что мы рассчитываем иметь какое-то отношение к нынешнему росту.

Надеюсь, эти правила слегка поменяются – чем быстрее, тем лучше – и игроки будут что-то иметь с роста стоимости клубов и лиги, все эти дела. Просто потому, что, как мне кажется, мы этого заслуживаем», – пояснил 38-летний разыгрывающий.

За следующий сезон 2-кратный MVP НБА заработает около 60 миллионов долларов.