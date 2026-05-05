Стефен Карри: «Игрокам НБА недоплачивают»

Стефен Карри утверждает, что игрокам НБА недоплачивают.

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри во время интервью выразил мнение, что баскетболисты НБА получают недостаточно, если учитывать уровень дохода лиги в целом и структуру его распределения.

«С учетом того, как сейчас устроено коллективное соглашение, мы не можем на равных участвовать в распределении долей. И это очень важно, потому что речь идет о партнерстве с владельцами. Это партнерство с лигой, и мы работаем только на краткосрочную выгоду от этих доходов. Контрактные цифры звучат безумно, но то, сколько зарабатывает лига, независимо от того, с какой эпохой вы хотите это сравнить, вероятно, у них выходит в 10 раз больше. Тот факт, что мы не можем на равных участвовать в распределении долей, пока играем – это одна из причин, почему я бы сказал, что да, нам недоплачивают. Потому что мы рассчитываем иметь какое-то отношение к нынешнему росту.

Надеюсь, эти правила слегка поменяются – чем быстрее, тем лучше – и игроки будут что-то иметь с роста стоимости клубов и лиги, все эти дела. Просто потому, что, как мне кажется, мы этого заслуживаем», – пояснил 38-летний разыгрывающий.

За следующий сезон 2-кратный MVP НБА заработает около 60 миллионов долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
72 комментария
Нашел Рабинович кошелек, а там не хватает.
Стеф Карринович
Записал 🤣
я аж поперхнулся своим растворимым кофе из пакетика
Нынче Торабика лучше молотого Якобса, так что...
А с чего Карри взял, что они с владельцами — партнеры? Игроки для владельцев клубов — наемный персонал.
Вообще игроки это актив клуба,а не наёмный персонал
Комментарий скрыт
А если я работал в евросети в 2007, мне чичваркин вернет мою долю от продажи компании?
Чича дарит свою харизму людям бесплатно
Только если твоя фотка была на стенду "Лучший работник месяца,"
От буржуйской грызни за сверхприбыль моя пролетарская морда краснеет. Но раз уж заговорил про равенство, что насчет поднять ставки ролевикам? Конечно, они не за еду играют, и основную кассу делают звезды, но перекос в сторону максималок лютый. И фиксируется он Коллективным соглашением. Хотя речь, само собой, о равенстве для равных.
Ну такое, Стеф. Игроки же не партнеры клубов, а такие же сотрудники, как массажисты или экипировщики
Комментарий скрыт
нормально заработала бы, не меньше .
давайте скинемся этим нищебродам
На равных участвовать в распределении прибыли. Жесть конечно
Они итак на равных участвуют. Все доходы лиги распределяются практически поровну между самой лигой и игроками. Игроки 51%, лига 49%. Видимо Карри имеет ввиду, что более справедливо будет 70 на 30)
У них и зарплаты к потолку привязаны, а потолок к доходам Лиги. При чем вряд ли его волнует тот факт, что "среднего класса" по зарплатам почти нет в НБА.
Ничего что (не побоюсь этого слова) баскетболисты, не участвуют расходах лиги и клуба. Хотите долю несите риски как равные партнеры.
Думаешь откажутся? В МЛС игроки не отказываются и спокойно берут акциями клубов. И всё хорошо у них.
Ты сейчас на полном серьезе это говоришь?) это тоже самое, если я куплю акции газпрома, приеду на заправку и буду спрашивать как у них идут продажи, как можем улучшить работу заправки. Как думаешь куда меня отправят после такого?))
ухи наелся что ли?
