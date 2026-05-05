35 очков Джейлена Брансона (27 в первой половине) помогли «Никс» разгромить «Сиксерс» с разницей «+39»

Брансон помог «Никс» разгромить «Сиксерс», набрав 35 очков.

Лидер «Нью-Йорка » Джейлен Брансон стал самым результативным игроком первого матча серии против «Филадельфии», набрав 35 очков, 27 из которых пришлись на первую половину.

За 31 минуту на паркете Брансон реализовал 12 из 18 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 3 передачи и 2 перехвата.

«Нью-Йорк» разделался с «Филадельфией» (137:98) и вышел вперед в серии – 1-0.