Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в одном матче плей-офф – 12 в проигранной встрече с «Миннесотой»
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма установил рекорд плей-офф НБА по количеству блок-шотов в одном матче, оформив 12 в первой игре полуфинальной серии Западной конференции против «Миннесоты».
Рекорд Вембаньямы не спас «Сперс» от поражения – 102:104, 0-1.
Предыдущий рекорд составлял 10 блок-шотов и принадлежал трем игрокам: Марку Итону (1985), Хакиму Оладжувону (1990) и Эндрю Байнэму (2012).
Вембаньяма – первый игрок в истории НБА, единогласно признанный лучшим защитником сезона. В среднем он делал по 3,1 блок-шота за игру в регулярном чемпионате.
В понедельник на счету француза также 11 очков (5/17 с игры), 15 подборов и 5 передач за 40 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
Интересно, что только Байнум сделал это в победном матче ))
рекорды блокшотов в регулярках:
17 - Элмор Смит - победа +13
15 - дважды Мануте Бол - 2 победы +8 и +6
15 - Шак - победа +2
14 - дважды Марк Итон - 2 победы +5 и +14
Какой-то Клинт Капелла
Потому что он сделал ещё один рекорд: 0/8 трёх-очковых бросков среди "больших" за одну игру плейофф.
самая страшная мухобойка в истории игры может вырасти