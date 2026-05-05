Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в одном матче плей-офф – 12 в проигранной встрече с «Миннесотой»

Вембаньяма обновил рекорд НБА по блок-шотам в игре плей-офф.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма установил рекорд плей-офф НБА по количеству блок-шотов в одном матче, оформив 12 в первой игре полуфинальной серии Западной конференции против «Миннесоты».

Рекорд Вембаньямы не спас «Сперс» от поражения – 102:104, 0-1.

Предыдущий рекорд составлял 10 блок-шотов и принадлежал трем игрокам: Марку Итону (1985), Хакиму Оладжувону (1990) и Эндрю Байнэму (2012).

Вембаньяма – первый игрок в истории НБА, единогласно признанный лучшим защитником сезона. В среднем он делал по 3,1 блок-шота за игру в регулярном чемпионате.

В понедельник на счету француза также 11 очков (5/17 с игры), 15 подборов и 5 передач за 40 минут.