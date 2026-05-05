  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в одном матче плей-офф – 12 в проигранной встрече с «Миннесотой»
42

Вембаньяма установил рекорд НБА по блок-шотам в одном матче плей-офф – 12 в проигранной встрече с «Миннесотой»

Вембаньяма обновил рекорд НБА по блок-шотам в игре плей-офф.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма установил рекорд плей-офф НБА по количеству блок-шотов в одном матче, оформив 12 в первой игре полуфинальной серии Западной конференции против «Миннесоты».

Рекорд Вембаньямы не спас «Сперс» от поражения – 102:104, 0-1.

Предыдущий рекорд составлял 10 блок-шотов и принадлежал трем игрокам: Марку Итону (1985), Хакиму Оладжувону (1990) и Эндрю Байнэму (2012).

Вембаньяма – первый игрок в истории НБА, единогласно признанный лучшим защитником сезона. В среднем он делал по 3,1 блок-шота за игру в регулярном чемпионате.

В понедельник на счету француза также 11 очков (5/17 с игры), 15 подборов и 5 передач за 40 минут.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
logoНБА плей-офф
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСан-Антонио
logoМарк Итон
logoЭндрю Байнэм
logoМиннесота
logoХаким Оладжувон
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Предыдущий рекорд составлял 10 блок-шотов и принадлежал трем игрокам: Марку Итону (1985), Хакиму Оладжувону (1990) и Эндрю Байнэму (2012).

Интересно, что только Байнум сделал это в победном матче ))
Ответ Yaroslove
Предыдущий рекорд составлял 10 блок-шотов и принадлежал трем игрокам: Марку Итону (1985), Хакиму Оладжувону (1990) и Эндрю Байнэму (2012). Интересно, что только Байнум сделал это в победном матче ))
Всё логично - ничего хорошего в матче не может происходить, если тебе приходится блокировать бросок за броском
Ответ Араик Оганесян
Всё логично - ничего хорошего в матче не может происходить, если тебе приходится блокировать бросок за броском
логично, если в одной атаке все блоки собрал, что означало бы отсутствие подбора, в остальном никакой логики нет.

рекорды блокшотов в регулярках:
17 - Элмор Смит - победа +13
15 - дважды Мануте Бол - 2 победы +8 и +6
15 - Шак - победа +2
14 - дважды Марк Итон - 2 победы +5 и +14
И выкинул 5/17 с 0/8 трешек
Какой-то Клинт Капелла
Ответ Растин Кол
И выкинул 5/17 с 0/8 трешек Какой-то Клинт Капелла
Когда капелла столько трёх бросал?
Ответ Растин Кол
И выкинул 5/17 с 0/8 трешек Какой-то Клинт Капелла
Да епсрт такое бывает. Не пошла игра в атаке. Разбросается ещё
"Рекорд Вембаньямы не спас «Сперс» от поражения – 102:104".

Потому что он сделал ещё один рекорд: 0/8 трёх-очковых бросков среди "больших" за одну игру плейофф.
Думается, если бы блошоты стали считать не с 1973, а раньше, были бы другие лидеры.
Ответ Evincive
Думается, если бы блошоты стали считать не с 1973, а раньше, были бы другие лидеры.
Разумеется. Чемберлен с Расселлом и Термондом забили бы все рекорды, как сейчас по подборам.
Ответ Hack-a-Curry
Разумеется. Чемберлен с Расселлом и Термондом забили бы все рекорды, как сейчас по подборам.
Да и Майкена не забудем.
за каждый промах с игры ответил блок-шотом
самая страшная мухобойка в истории игры может вырасти
Блоков больше чем очков.
Вембаньяма конечно удивил, в атаке провал, в защите божил. Надо как-то постараться ему найти золотую середину.
Самое классное в его блоках, что большинство из них приводит к быстрой атаке шпор. В отличие от блоков всяких Дуайтов Ховардов, которые любили запульнуть мяч на трибуну, Вемба умудряется или забрать мяч себе или сразу смахнуть на партнёра. Не знаю, есть ли такая статистика (как часто мяч после блока достаётся защищающейся команде), но Виктор был бы в этой статистике в лидерах.
Скажите ему, пусть не атакует - выиграют плей-офф
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Второй раунд плей-офф. 12 блок-шотов Виктора Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от проигрыша «Миннесоте», «Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с разницей в 39 очков
5 мая, 07:12
Энтони Эдвардс сыграл в 1-м матче со «Сперс», набрав 18 очков со скамейки
5 мая, 04:31
Айо Досунму пропустит первый матч серии с «Сан-Антонио»
4 мая, 19:56
Энтони Эдвардс получил медицинский допуск на первый матч серии против «Сан-Антонио»
4 мая, 19:35
Руди Гобер: «Стараюсь быть для Вембаньямы хорошим наставником»
4 мая, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем