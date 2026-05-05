Энтони Эдвардс сыграл в 1-м матче со «Сперс», набрав 18 очков со скамейки
Энтони Эдвардс вернулся после травмы за короткий срок.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс принял участие в первом матче серии второго раунда с «Сан-Антонио» (104:102, 1-0).
Эдвардс вышел со скамейки и сыграл с ограничением времени. За 25 минут лидер «волков» набрал 18 очков, 3 подбора и 3 передачи при 8/13 с игры.
Энтони вернулся в строй спустя 9 дней после неудачного приземления на левое колено, когда получил ушиб кости. Ожидалось, что он сможет выйти на площадку в лучшем случае в третьем или четвертом матче серии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
7 комментариев
И как тут САС победить?