7

Энтони Эдвардс сыграл в 1-м матче со «Сперс», набрав 18 очков со скамейки

Энтони Эдвардс вернулся после травмы за короткий срок.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс принял участие в первом матче серии второго раунда с «Сан-Антонио» (104:102, 1-0).

Эдвардс вышел со скамейки и сыграл с ограничением времени. За 25 минут лидер «волков» набрал 18 очков, 3 подбора и 3 передачи при 8/13 с игры.

Энтони вернулся в строй спустя 9 дней после неудачного приземления на левое колено, когда получил ушиб кости. Ожидалось, что он сможет выйти на площадку в лучшем случае в третьем или четвертом матче серии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
7 комментариев
Не знаю, кто у них играет в старте, но со скамейки у них выходит Эдвардс
И как тут САС победить?
Как и Яннис знатные генетические монстры, и вот САС уже не выглядят такими фаворитами
В четвертой четверти дал знатного огня
АлиментыМэн хорош (комент из AANBA)
Вышел, достал свои кохоносы, дал огня и забил в нужные моменты, сильный матч.
В 4-ой четверти нормально накидал и вывел команду вперед.
