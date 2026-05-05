«Нью-Йорк» стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей три матча подряд с разницей 25+ очков

«Никс» стали авторами уникального достижения.

«Нью-Йорк » обыграл «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда с разницей в 39 очков (137:98)

Этот результат позволил «Никс» стать первой командой в истории НБА, одержавшей три победы подряд в плей-офф с разницей не менее 25 очков.

Серия началась в первом раунде против «Атланты», где «Нью-Йорк» с разгромными результатами забрал пятую (126:97) и шестую игру (140:89).

Уступая «Хоукс» 1–2, «Никс» затем выиграли четыре матча подряд с суммарной разницей в 135 очков. За последние три игры суммарная разница побед «Нью-Йорка» составила 119 очков, что является самым высоким средним показателем в трехматчевой серии матчей плей-офф в истории НБА , согласно данным ESPN Research.