«Нью-Йорк» стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей три матча подряд с разницей 25+ очков

«Никс» стали авторами уникального достижения.

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда с разницей в 39 очков (137:98)

Этот результат позволил «Никс» стать первой командой в истории НБА, одержавшей три победы подряд в плей-офф с разницей не менее 25 очков. 

Серия началась в первом раунде против «Атланты», где «Нью-Йорк» с разгромными результатами забрал пятую (126:97) и шестую игру (140:89).

Уступая «Хоукс» 1–2, «Никс» затем выиграли четыре матча подряд с суммарной разницей в 135 очков. За последние три игры суммарная разница побед «Нью-Йорка» составила 119 очков, что является самым высоким средним показателем в трехматчевой серии матчей плей-офф в истории НБА, согласно данным ESPN Research.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Прям удивительно, что машина Никс так завелась на фоне недовольства игроков тренером Брауном
Оно, возможно, преувеличено.

Тем не менее, Таунса таки внедрили в атаку и стало выглядеть очень круто.
Никаких шапок не закидываю, но смотреть очень приятно.
Долгожданный финал для болельщиков никс намечается, должны дать бой окле
Рано, очень рано.
Очень надеюсь, что Браун не начнет тупить в этой серии. От него будет многое зависеть, т.к. по сути задача Никс сводится к тому, чтобы измотать основную пятерку Филадельфии. А для этого нужно точно подбирать пятерки, чтобы основа соперника не успевала отдыхать.
