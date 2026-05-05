«Нью-Йорк» стал первой командой в истории плей-офф НБА, выигравшей три матча подряд с разницей 25+ очков
«Никс» стали авторами уникального достижения.
«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда с разницей в 39 очков (137:98)
Этот результат позволил «Никс» стать первой командой в истории НБА, одержавшей три победы подряд в плей-офф с разницей не менее 25 очков.
Серия началась в первом раунде против «Атланты», где «Нью-Йорк» с разгромными результатами забрал пятую (126:97) и шестую игру (140:89).
Уступая «Хоукс» 1–2, «Никс» затем выиграли четыре матча подряд с суммарной разницей в 135 очков. За последние три игры суммарная разница побед «Нью-Йорка» составила 119 очков, что является самым высоким средним показателем в трехматчевой серии матчей плей-офф в истории НБА, согласно данным ESPN Research.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тем не менее, Таунса таки внедрили в атаку и стало выглядеть очень круто.
Никаких шапок не закидываю, но смотреть очень приятно.