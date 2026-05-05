«Чикаго» назначил Брайсона Грэма исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям

Брайсон Грэм сменил Карнишоваса на посту главы баскетбольных операций «Буллз».

«Чикаго» назначил Брайсона Грэма на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее Грэм занимал пост старшего вице-президента «Атланты». До перехода в «Хоукс» в прошлом межсезонье он провел 15 сезонов в структуре «Нового Орлеан».

По информации источников, «Буллз» также рассматривали ряд других кандидатов на эту должность. Одним из фаворитов на определенном этапе считался представитель «Миннесоты» Мэтт Ллойд. Финалистом также был Деннис Линдсей из «Детройта», однако руководство клуба во главе с Майклом Рейнсдорфом остановило выбор на Грэме.

39-летний специалист сменит Артурасa Карнишоваса на посту руководителя баскетбольных операций «Чикаго».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Рейнсдорфы идут на риск второй раз подряд. Грэм имеет портфолио схожее с Карнишовасом на момент его назначения. Считается сильным скаутом и хорошо ориентируется в проспектах. Но чем такое реноме обернулось с Карнишовасом, мы все видели. Надеюсь в этот раз будет лучше
Лишь бы Билли Донованов с Хойбергами и Бойленами не было рядом. Куда больше проблем от физруков
Это да.Физручеллы преследовали нас довольно долго,мы убегали,но они нас догоняли.
взяли самого "удобного",который не будет огорчать дедушку Рейнсдорфа
Самым удобным был бы Ллойд, ибо он уже работал с Рейнсдорфами в Буллз
Грэм - это самый рискованный вариант, но как считается, с наивысшим потенциалом, если выгорит.
Хуже точно не будет. Потому что хуже чем Карнишовас быть не может
Очень даже может... ухмыльнулся Нико Харрисон... :-)
Уроки истории и Гарпакса нельзя забывать. Трейд Батлера провел не Карнишовас.
Похоже, что назначили того, кто готов приступить к работе с ближайшего понедельника. За 5 дней до лотереи драфта и за неделю до драфт-комбайна оставаться без руководителя фронт-офиса как-то стрёмно.
Кандидаты из Миннесоты и Детройта видимо не могли покинуть свои команды, пока они борются в плей-офф. А чувак из Бостона мог попросить больше денег, чем Рейнсдорф готов платить.
ждать ли болельщикам Чикаги светлого будущего в ближайшие 10лет?)
"провел 15 сезонов в структуре «Нового Орлеана» - как думаете?
