«Чикаго» назначил Брайсона Грэма исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям

Брайсон Грэм сменил Карнишоваса на посту главы баскетбольных операций «Буллз».

«Чикаго » назначил Брайсона Грэма на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее Грэм занимал пост старшего вице-президента «Атланты». До перехода в «Хоукс» в прошлом межсезонье он провел 15 сезонов в структуре «Нового Орлеан».

По информации источников, «Буллз» также рассматривали ряд других кандидатов на эту должность. Одним из фаворитов на определенном этапе считался представитель «Миннесоты» Мэтт Ллойд. Финалистом также был Деннис Линдсей из «Детройта», однако руководство клуба во главе с Майклом Рейнсдорфом остановило выбор на Грэме.

39-летний специалист сменит Артурасa Карнишоваса на посту руководителя баскетбольных операций «Чикаго».