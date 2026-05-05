«Чикаго» назначил Брайсона Грэма исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям
«Чикаго» назначил Брайсона Грэма на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Ранее Грэм занимал пост старшего вице-президента «Атланты». До перехода в «Хоукс» в прошлом межсезонье он провел 15 сезонов в структуре «Нового Орлеан».
По информации источников, «Буллз» также рассматривали ряд других кандидатов на эту должность. Одним из фаворитов на определенном этапе считался представитель «Миннесоты» Мэтт Ллойд. Финалистом также был Деннис Линдсей из «Детройта», однако руководство клуба во главе с Майклом Рейнсдорфом остановило выбор на Грэме.
39-летний специалист сменит Артурасa Карнишоваса на посту руководителя баскетбольных операций «Чикаго».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Грэм - это самый рискованный вариант, но как считается, с наивысшим потенциалом, если выгорит.
Кандидаты из Миннесоты и Детройта видимо не могли покинуть свои команды, пока они борются в плей-офф. А чувак из Бостона мог попросить больше денег, чем Рейнсдорф готов платить.