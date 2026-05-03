«Кливленд» и «Торонто» подходят к седьмому матчу при равенстве по очкам – 669:669

«Кливленд» и «Торонто» набрали одинаковое количество очков за первые шесть матчей серии – 669:669.
Это лишь второй случай в истории НБА, когда команды подходят к седьмому матчу с равенством по набранным очкам за серию. Ранее подобное произошло в финале 2016 года между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» – тогда счет по сумме очков также был равным (610:610).
Решающая седьмая игра состоится 4 мая в 02.30 по московскому времени
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
В детстве посчитал, что Чикаго-Финикс в 92 году одинаково закончили финал по очкам.
93
Демоны
Значит будет ничья
Дьявольские шестёрки
Ждём овертайм?
