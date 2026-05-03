«Кливленд» и «Торонто» подходят к седьмому матчу при равенстве по очкам – 669:669

«Кливленд» и «Торонто » набрали одинаковое количество очков за первые шесть матчей серии – 669:669.

Это лишь второй случай в истории НБА , когда команды подходят к седьмому матчу с равенством по набранным очкам за серию. Ранее подобное произошло в финале 2016 года между «Кливлендом » и «Голден Стэйт» – тогда счет по сумме очков также был равным (610:610).

Решающая седьмая игра состоится 4 мая в 02.30 по московскому времени