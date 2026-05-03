«Денвер» расстался с Майклом Мэлоуном из-за опасений потерять Дэвида Адельмана (Бретт Сигел)
«Наггетс» расстались с Мэлоуном во многом из-за опасений потерять Адельмана.
«Денвер» расстался с Майклом Мэлоуном во многом из-за опасений потерять Дэвида Адельмана, сообщает Бретт Сигел из ClutchPoints.
Одна из причин, по которой «Наггетс» расстались с Мэлоуном, – опасения потерять Дэвида Адельмана, которого могли переманить другие команды. Внутри клуба его уже давно рассматривали как будущего главного тренера после ухода Мэлоуна.
Этот момент наступил в прошлом сезоне, и, несмотря на все трудности, с которыми команда столкнулась в текущем сезоне, «Денвер», похоже, не готов идти на очередную смену тренера в ближайшем будущем», – отметил в Сигел.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
Ну нельзя так размещать статью, придите в себя уже, писаки.
А вот соцсети тренеров, их ругань с игроками, невовремя взятые тайм-ауты - только, и только это привлекает настоящих ценителей баскетбола!
Денвер, жгите дальше, принимайте много верных решений.