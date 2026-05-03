«Денвер» расстался с Майклом Мэлоуном из-за опасений потерять Дэвида Адельмана (Бретт Сигел)

«Наггетс» расстались с Мэлоуном во многом из-за опасений потерять Адельмана.

«Денвер» расстался с Майклом Мэлоуном во многом из-за опасений потерять Дэвида Адельмана, сообщает Бретт Сигел из ClutchPoints.

Одна из причин, по которой «Наггетс» расстались с Мэлоуном, – опасения потерять Дэвида Адельмана, которого могли переманить другие команды. Внутри клуба его уже давно рассматривали как будущего главного тренера после ухода Мэлоуна.

Этот момент наступил в прошлом сезоне, и, несмотря на все трудности, с которыми команда столкнулась в текущем сезоне, «Денвер », похоже, не готов идти на очередную смену тренера в ближайшем будущем», – отметил в Сигел.