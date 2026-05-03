Брэндон Ингрэм, скорее всего, пропустит седьмой матч с «Кливлендом»
«Торонто» подходит к седьмому матчу серии против «Кливленда» без уверенности в участии Брэндона Ингрэма – статус звездного форварда изменен с «под вопросом» на «маловероятен».
Ингрэм испытывает проблемы из-за воспаления в области правой пятки, из-за чего заметно снизил эффективность в ключевой момент серии.
Повреждение впервые проявилось в пятом матче, где он провел на площадке всего 11 минут и досрочно покинул игру. С тех пор его состояние оставалось неопределенным, и теперь «Рэпторс» готовятся к встрече, исходя из вероятного отсутствия игрока.
У Кавс все равно есть решения против него готовые. Так что для Торонто это к лучшему)
ну что же ты, ахиллес укуренный
Та и пофиг
