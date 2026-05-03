Кайл Хайнс был введен в Зал славы «Милана»
Экс-центровой ЦСКА Кайл Хайнс сегодня был введен в Зал славы «Милана».
Во время домашнего матча против «Триесте» в Зал славы «Милана» был введен легендарный центровой Кайл Хайнс. После церемонии бывший игрок итальянского клуба поделился своими текущими профессиональными планами.
«Сейчас я работаю в фронт‑офисе «Бруклина». Я изучаю ту часть баскетбола, с которой раньше был не слишком хорошо знаком. Это важный период для обучения, и мне очень нравится.
Я открыт ко всем вариантам. Италия – определенно особенное место, и моя жена постоянно говорит, что хотела бы туда вернуться. В какой‑то момент я так или иначе вернусь в Италию», – заявил Хайнс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
