0

Кайл Хайнс был введен в Зал славы «Милана»

Экс-центровой ЦСКА Кайл Хайнс сегодня был введен в Зал славы «Милана».

Во время домашнего матча против «Триесте» в Зал славы «Милана» был введен легендарный центровой Кайл Хайнс. После церемонии бывший игрок итальянского клуба поделился своими текущими профессиональными планами.

«Сейчас я работаю в фронт‑офисе «Бруклина». Я изучаю ту часть баскетбола, с которой раньше был не слишком хорошо знаком. Это важный период для обучения, и мне очень нравится.

Я открыт ко всем вариантам. Италия – определенно особенное место, и моя жена постоянно говорит, что хотела бы туда вернуться. В какой‑то момент я так или иначе вернусь в Италию», – заявил Хайнс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoКайл Хайнс
logoчемпионат Италии
logoЕвролига
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хайнс, Кириленко, Мозгов, Итудис, Тихоненко и другие знаменитости поучаствовали в выборе игроков на Матч всех звезд Лиги ВТБ
23 января, 13:04Фото
Егор Дёмин: «Много говорим о баскетболе с Кайлом Хайнсом. Любит вспоминать о Москве, много спрашивает о России»
4 октября 2025, 12:59
Кайл Хайнс назначен помощником генменеджера фарм-клуба «Бруклина» в G-лиге
22 сентября 2025, 12:27
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
сегодня, 21:38
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем