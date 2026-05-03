  • В этом сезоне НБА разница в результативности между регулярным чемпионатом и плей-офф может достигнуть исторического максимума
5

Разница в результативности между регуляркой и плей-офф НБА может стать рекордной.

В текущем плей-офф НБА наблюдается самое резкое падение результативности за всю историю по сравнению с регулярным сезоном – к последнему дню первого раунда показатель снизился на 9,1 очка за игру.

В регулярном сезоне команды в среднем набирали 115,6 очка за матч, тогда как в плей-офф – 106,5.

Наибольшая разница между регулярным чемпионатом и плей-офф ранее фиксировалась в сезоне-1970/71 и составляла 8,9 очка.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoНБА
logoНБА плей-офф
Баскетбол регулярки всё меньше похож на баскетбол
Пришёл настоящий баскетбол
НБА. Первый раунд плей-офф. 62 очка Каннингема и Харриса принесли «Детройту» победу над «Орландо», дабл-дабл Аллена (22+19) помог «Кливленду» обыграть «Торонто» в решающих матчах серий
вчера, 07:14
НБА. Первый раунд плей-офф. 34 очка и 12 подборов Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в 7-м матче серии и пройти дальше
3 мая, 06:13
НБА. Первый раунд плей-офф. 28 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» выбить «Хьюстон», «Детройт» вернулся с «-24» против «Орландо»
2 мая, 07:00
