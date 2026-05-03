В этом сезоне НБА разница в результативности между регулярным чемпионатом и плей-офф может достигнуть исторического максимума
В текущем плей-офф НБА наблюдается самое резкое падение результативности за всю историю по сравнению с регулярным сезоном – к последнему дню первого раунда показатель снизился на 9,1 очка за игру.
В регулярном сезоне команды в среднем набирали 115,6 очка за матч, тогда как в плей-офф – 106,5.
Наибольшая разница между регулярным чемпионатом и плей-офф ранее фиксировалась в сезоне-1970/71 и составляла 8,9 очка.
Опубликовал: opimakh.ilya
Баскетбол регулярки всё меньше похож на баскетбол
Пришёл настоящий баскетбол
