Уилл Клайберн пропустит около четырех недель из-за проблем со здоровьем
Уилл Клайберн не поможет «Барселоне» в ближайших матчах.
«Барселона» не сможет рассчитывать на Уилла Клайберна в предстоящем матче против «Гран-Канарии» из-за проблем со здоровьем, сообщает клуб.
Отмечается, что состояние игрока находится под контролем врачей, однако ему потребуется медикаментозное лечение и дальнейшее медицинское наблюдение. Ожидается, что форвард пропустит около четырех недель, в зависимости от результатов последующих обследований.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Барселоны»
