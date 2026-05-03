Уилл Клайберн пропустит около четырех недель из-за проблем со здоровьем

Уилл Клайберн не поможет «Барселоне» в ближайших матчах.

«Барселона » не сможет рассчитывать на Уилла Клайберна в предстоящем матче против «Гран-Канарии» из-за проблем со здоровьем, сообщает клуб.

Отмечается, что состояние игрока находится под контролем врачей, однако ему потребуется медикаментозное лечение и дальнейшее медицинское наблюдение. Ожидается, что форвард пропустит около четырех недель, в зависимости от результатов последующих обследований.