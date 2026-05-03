«Бостон» может обменять Деррика Уайта этим летом (Sports Illustrated)

Деррик Уайт может покинуть «Селтикс» в межсезонье.

«Бостон» этим летом может рассмотреть варианты обмена Деррика Уайта, сообщает Блейк Сильверман из Sports Illustrated.

«Деррик Уайт – единственный игрок, который в следующем сезоне будет получать значительную зарплату и которого «Селтикс» могли бы обменять. Брэд Стивенс, возможно, захочет убрать будущие обязательства по контракту из платежной ведомости, чтобы использовать эти средства для усиления состава. Поэтому переход Уайта в другой клуб этим летом вполне возможен», – отмечает Сильверман.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
Я бы посмотрел на него в Денвере вместо браунов, есть ощущение что с николой проценты пойдут вверх, обороны даст, в атаке будет 4-5 опцией вообще
Деррик Уайт принёс Бостону чемпионат, точнее без него не взяли бы
Ответ leon01
Без Холидэя тоже, но он уж давно в ПТБ
39/32/90 сплиты в регулярке, 32/27/85 в плове лысый пенсионер выдал леху шведа 😆😆😆
Ответ dn8zmw5c
Так у него и в регулярке было падение относительно самого себя. Уайту комфортно быть четвертой опцией в атаке. Его польза в принципе в другом. Обмен логичен. Вопрос, что после такого сезона и ПО за него дадут.
Вопрос: а зачем менять игрока, который играет на вполне приличном уровне, деньги свои отрабатывает, да и вообще у Бостона 12 человек на контрактах и 20 миллионов до потолка. Только потому, что так захотел некий Сильвер???
Ответ Игорь Гвоздев_1116469830
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Гвоздев_1116469830
А при чем тут Сильвер?
С одной стороны, Уайт – лучший ролевик НБА, и разменять его можно интересно (правда, абсолютно непонятно зачем, если «Фила» показала, что количеством суповых наборов не заткнешь дырки в качестве).
С другой – его стоимость сейчас в низшей точке как будто, а в нормальном состоянии рынка за него надо ещё пару пиков первого раунда получать минимум.
В общем, звучит как инсинуация на костях, а Брэд Стивенс точно умней любой балаболки из Sports Illustrated.
Ответ Дмитрий Куркаев
Почему на низшей точке? Отыграл хороший сезон и был вторым лучшим игроком второй команды Востока в регулярке, да и , возможно, с сборную по защите попадёт. Дальше стоимость только будет падать. Летом ему стукнет 32, контракт ещё на 3 года, лучше он не станет. Если и обменивать, то этим летом. Другой вопрос на кого и поможет ли обмен усилить команду?!
Ответ vakhtanginho
На Янниса. И большое трио будет главной силой востока.
В ПО сыграл плохо
Ответ Seror
Он по крайней мере демонстрировал желание победить, а свои промахи вполне компенсировал обороной и чарджами.
Ну конечно, эти как всегда расходы сокращают
Конечно было бы красиво вернуть в САС, но его контракт это не позволяет, а защитники у Шпор уже сейчас лучше и моложе. Пока и дешевле)
Еще пару дней назад писали же, что это суперзвезда недооцененная
Бостон вылетел, Йокич вылетел, Лука не играет. Мраки
