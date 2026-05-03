«Бостон» может обменять Деррика Уайта этим летом (Sports Illustrated)

Деррик Уайт может покинуть «Селтикс» в межсезонье.

«Бостон » этим летом может рассмотреть варианты обмена Деррика Уайта , сообщает Блейк Сильверман из Sports Illustrated.

«Деррик Уайт – единственный игрок, который в следующем сезоне будет получать значительную зарплату и которого «Селтикс» могли бы обменять. Брэд Стивенс, возможно, захочет убрать будущие обязательства по контракту из платежной ведомости, чтобы использовать эти средства для усиления состава. Поэтому переход Уайта в другой клуб этим летом вполне возможен», – отмечает Сильверман.